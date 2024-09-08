Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках
У народі Різдво Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою
фото з відкритих джерел

Слова, думки та помисли сьогодні мають бути чистими

8 вересня в Україні відзначаєтсья святоРіздво Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії (Народження Матері Ісуса Христа). Це всесвітній день радості, який святкується як православною, так і католицькою церквою. У православ'ї належить до дванадцяти великих церковних свят.

Раніше Різдво Пресвятої Богородиці святкували 21 вересня, але після переходу на новоюліанський календар дата змінилася. Вже 2023 року Різдво Пресвятої Богородиці припадало на нову дату. Не змінилася вона й цього року.

Зміст

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними.

Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і пішла в свій сад.

Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією.

Сенс свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

Привітання у віршах

Різдво Марії – свято незвичайне –
це день найсвітлішої святої!
Хай благодаттю вона осяє,
Хай не обійде тебе стороною.

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася –
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.

Привітання у прозі

З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом Вас і Ваших близьких. Щастя, Божої благодаті та любові Вам!

***

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш будинок і вашу сім'ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті! Душевного і фізичного здоров'я, життєвої активності, менше прикрощів і труднощів в сучасному світі, більше сил рухатися далі, достатку, щоб задовольняти всі потреби.

***

Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою і насолоджуватися життям! Нехай у серце увійде любов, нехай душа буде сповнена пречистої вірою. Бажаю сім'ям здоров'я і спокою, живіть дружно і ніколи не втрачайте надії. Нехай заступниця Свята Богородиця, врятує вас від різних бід, поганих думок і невірних вчинків.

***

Нехай у вашому домі завжди панує мир і спокій. Нехай Господь, завжди береже ваше вогнище, сім'ю і друзів. Ніколи не вдавайтеся до зневіри і вірте, що на світі буває багато чудес, які подаровані нам самими небесами. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, нехай добрими та благородними будуть твої вчинки, нехай світлим і щасливим буде твій шлях, нехай великий і найщирішої буде любов твого серця.

Листівки-привітання

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 9
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 10
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 11
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 12
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках фото 13

Зазначимо, на вересень припадає багато свят та пам'ятних дат. Зокрема 14 вересня Україна відзначатиме День танкових військ, 29 вересня Україна та весь цивілізований світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. 

Також 22 вересня ми будемо святкувати осіннє рівнодення. 

Читайте також:

Теги: православна церква христианство календар молодість дитина вагітність свято традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побудовані храми у стилістиці Московської церкви
Духовна деколонізація. Як виправляти московську архітектуру церков
20 серпня, 22:10
«Молімося разом за нашу перемогу, за рідну Україну та святкуймо нині свято Незалежності пліч-о-пліч зі своїми ближніми!»
Незалежність. Одна з великих цінностей українського народу
24 серпня, 11:23
Короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі на заході
Коротчасні дощі та спека: прогноз погоди на 9 серпня
9 серпня, 05:03
Сьогодні святкують День молоді
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 серпня, 00:05
Раніше Дуров заявляв, що має понад 100 біологічних дітей по всьому світу
Насилля та несплата аліментів: Дуров утрапив у новий скандал
28 серпня, 14:35
Онуфрій отримав несподіваного захисника
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
24 серпня, 21:06
2 вересня Одеса святкує день міста
Місто з душею та багатовіковою історією. Одеса відзначає 230-ту річницю
2 вересня, 10:40
30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
30 серпня: який сьогодні день, прикмети та заборони
30 серпня, 00:10
1 вересня – День знань
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня, 00:05

Суспільство

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках
Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня
Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Одноразова допомога при звільненні з військової служби: що потрібно знати
Одноразова допомога при звільненні з військової служби: що потрібно знати
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів
Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
27K
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Вчора, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua