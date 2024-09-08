Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та листівках

Слова, думки та помисли сьогодні мають бути чистими

8 вересня в Україні відзначаєтсья свято – Різдво Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії (Народження Матері Ісуса Христа). Це всесвітній день радості, який святкується як православною, так і католицькою церквою. У православ'ї належить до дванадцяти великих церковних свят.

Раніше Різдво Пресвятої Богородиці святкували 21 вересня, але після переходу на новоюліанський календар дата змінилася. Вже 2023 року Різдво Пресвятої Богородиці припадало на нову дату. Не змінилася вона й цього року.

Зміст

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними.

Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і пішла в свій сад.

Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією.

Сенс свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

Привітання у віршах

Різдво Марії – свято незвичайне –

це день найсвітлішої святої!

Хай благодаттю вона осяє,

Хай не обійде тебе стороною.

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпурові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.

Привітання у прозі

З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом Вас і Ваших близьких. Щастя, Божої благодаті та любові Вам!

***

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш будинок і вашу сім'ю від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті! Душевного і фізичного здоров'я, життєвої активності, менше прикрощів і труднощів в сучасному світі, більше сил рухатися далі, достатку, щоб задовольняти всі потреби.

***

Поспішаю тебе привітати з Різдвом Богородиці та побажати добра, любові, удачі та безмежного щастя! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю тобі жити в гармонії з собою і насолоджуватися життям! Нехай у серце увійде любов, нехай душа буде сповнена пречистої вірою. Бажаю сім'ям здоров'я і спокою, живіть дружно і ніколи не втрачайте надії. Нехай заступниця Свята Богородиця, врятує вас від різних бід, поганих думок і невірних вчинків.

***

Нехай у вашому домі завжди панує мир і спокій. Нехай Господь, завжди береже ваше вогнище, сім'ю і друзів. Ніколи не вдавайтеся до зневіри і вірте, що на світі буває багато чудес, які подаровані нам самими небесами. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці та від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у твоєму житті трапляються справжні чудеса, нехай ні дня не проходить без надії, любові та славної справи. Нехай чистими та непорочними будуть думки твоєї душі, нехай добрими та благородними будуть твої вчинки, нехай світлим і щасливим буде твій шлях, нехай великий і найщирішої буде любов твого серця.

Зазначимо, на вересень припадає багато свят та пам'ятних дат. Зокрема 14 вересня Україна відзначатиме День танкових військ, 29 вересня Україна та весь цивілізований світ вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру.

Також 22 вересня ми будемо святкувати осіннє рівнодення.