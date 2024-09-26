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Протягом дня у Києві – без опадів, а в області пройде дощ: прогноз погоди на 26 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом дня у Києві – без опадів, а в області пройде дощ: прогноз погоди на 26 вересня
фото: glavcom.ua

Відчутніше похолодання орієнтовно відбудеться  29-го вересня

У столиці протягом 26 вересня буде триматися тепла комфортна погода, лише наприкінці місяця стане прохолодніше.
Прогноз погоди на 26 вересня по Київщині. Мінлива хмарність, місцями по області пройде невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Тепло ще триматиметься, прогнозує й синоптикиня Наталка Діденко.

«Відчутніше похолодання орієнтовно – 29-го вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко», – зазначає вона.

Фахівчиня пояснює, що у нас в Україні – чудовий помірно-континентальний клімат (ще на півдні Криму – субтропічний), один із найсприятливіших для життя людини.

Нагадаємо, середньодобова температура води в річці Дніпро біля Києва вже опустилася нижче 20 градусів і продовжує знижуватися. Період комфортної температури води цього року тривав 118 днів – і це найдовше за час спостережень. Зазначається, що перехід температури води у Дніпрі через +20°С у бік підвищення відбувся 28 травня. Відтоді розпочався період з комфортною температурою води. У цьому році він тривав найдовше – 118 днів.

Теги: прогноз погоди клімат Дніпро повітря Наталка Діденко погода

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