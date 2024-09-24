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Фінляндія поверне Китаю дорогий подарунок від Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фінляндія поверне Китаю дорогий подарунок від Сі Цзіньпіна
Зоопарк у Фінляндії поверне до Китаю двох панд через фінансові труднощі
фото із відкритих джерел

Панди повернуться із фінського зоопарку Яхтярі до Китаю

Дві панди, подаровані Фінляндії головою КНР Сі Цзіньпіном під час візиту в країну в 2017 році і які утримуються в зоопарку в Ехтярі, будуть повернуті до Китаю. Про це із посиланням на пресслужбу зоопарку пише Yle. У зоопарку уточнили, що причиною такого рішення стала сукупність багатьох факторів, серед яких скорочення щорічної кількості туристів через пандемію коронавірусу.

Зоопарк планує подати заявку на реструктуризацію боргів. Панди Лумі та Пюрю будуть перебувати в зоопарку до кінця осені, після чого вони будуть поміщені на карантин відповідно до міжнародних рекомендацій. Це частина процесу підготовки до від'їзду панд.

Голова правління парку Рісто Сівонен підкреслив, що у Фінляндії отримали важливу допомогу та підтримку від китайського партнера. Він високо оцінив внесок, внесений до міжнародної програми захисту гігантських панд, проте зоопарк не може містити тварин. Їх повернуть додому до кінця цього року.

Зазначимо, панд привезли до Фінляндії в січні 2018 року – через дев'ять місяців після візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна, під час якого була підписана двостороння угода про захист цих тварин.

Нагадаємо, у столичному зоопарку влаштували свято кавунів для ведмедів.

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Теги: Китай Фінляндія зоопарк свято подарунок Сі Цзіньпін

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