Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун

Пориви вітру досягали 230 кілометрів на годину

Тропічний циклон «Ягі» лютує у Китаї, інформує Xinhua Основний удар стихії припав на провінції Гуандун та Хайнань.

Пориви вітру досягали 230 кілометрів на годину. Загинули двоє людей. Евакуйовано понад мільйон людей. У регіонах пошкоджено сотні будинків, а також лінії електропередач. Усі школи закриті, порушено рух транспорту. Скасовано авіарейси.

Рятувальні служби ліквідують наслідки стихії. Метеорологічне бюро привласнило смерчу максимальний рівень інтенсивності – п’ять із п'яти можливих. Влада назвала супертайфун найсильнішим за останні 10 років. Також цього тижня «Ягі» пройшов на Філіппінах. Через розгул стихії там загинули 14 людей.

Тайфун у Китаї зносить все на своєму шляху. Летять будинки, автівки та інше майно: його вже назвали найсильніший за останні 10 років. pic.twitter.com/GBATxeZKMu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

Раніше тайфун «Шаньшань» вирував на південному заході Японії. Без електрики залишилося понад 200 тис. будинків.