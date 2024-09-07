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Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун
Рятувальні служби ліквідують наслідки стихії
фото: english.news.cn

Пориви вітру досягали 230 кілометрів на годину

Тропічний циклон «Ягі» лютує у Китаї, інформує Xinhua Основний удар стихії припав на провінції Гуандун та Хайнань.

Пориви вітру досягали 230 кілометрів на годину. Загинули двоє людей. Евакуйовано понад мільйон людей. У регіонах пошкоджено сотні будинків, а також лінії електропередач. Усі школи закриті, порушено рух транспорту. Скасовано авіарейси.

Рятувальні служби ліквідують наслідки стихії. Метеорологічне бюро привласнило смерчу максимальний рівень інтенсивності – п’ять із п'яти можливих. Влада назвала супертайфун найсильнішим за останні 10 років. Також цього тижня «Ягі» пройшов на Філіппінах. Через розгул стихії там загинули 14 людей.

Раніше тайфун «Шаньшань» вирував на південному заході Японії. Без електрики залишилося понад 200 тис. будинків. 

 

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Теги: майно влада Китай погода стихійні лиха

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