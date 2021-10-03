3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні треба привітати педагогів та військових територіальної оборони

У неділю, 3 жовтня – День вчителя в Україні

У суботу, 3 жовтня, відзначаємо:

День вчителя

День працівників освіти чи День освітянина відзначається у першу неділю жовтня. Встановлено Указом Президента України в 1994 році.

День територіальної оборони України

Резервний компонент Збройних сил України – Війська територіальної оборони, призначений для територіальної оборони і підпорядковується командуванню територіальної оборони, надійний елемент спокою всього українського суспільства.

Нагадаємо, що в кінці 2014 система територіальної оборони України змінилася. Це було прямо пов’язане з актом агресії з боку Росії. Навесні-влітку 2014 року в терміновому порядку були сформовані батальйони територіальної оборони, які були переформовані в мотопіхотні підрозділи і передані до складу бригад Сухопутних військ.

30 вересня 2020 року Президент України підписав Указ, яким встановлене це свято, і тепер відзначається щорічно в першу неділю жовтня.

Яке сьогодні релігійне свято

Церква 3 жовтня вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Тітові і імператорі Трояні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сини Євстафія і дружина.

Доля випробовувала Євстафія – його худоба вимерла, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий.

Народні прикмети й традиції

Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.

Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.

Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки у цей день.

Заборонено збирати за загальним столом 13 осіб одночасно.

Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

Хто святкує день ангела

У неділю, 3 жовтня, іменини відзначають Михайло, Теодор, Євстратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.