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3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На ялинці шишки ростуть низько – рано вдарять морози
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна відмовляти коханим – буде серйозна сварка

3 жовтня – День техніків, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день грибників та Всесвітній день смузі. Віряни день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. 

День техніків

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було запроваджено 1998 року з метою підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. У цей день вшановують працівників різних технічних професій, таких як інженери, електрики, ІТ-спеціалісти, автослюсарі та багато інших.

Всесвітній день грибників

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це неофіційне свято, яке відзначають любителі «тихого полювання» – збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

Джерела походження свята точно не встановлені, нема інформації про його заснування. Але відомо, що гриби були однією з важливих складових харчування наших пращурів, які займалися землеробством та збиральництвом. Та й популярність події активно поширилась у соцмережах.

Всесвітній день смузі

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято було засноване 2015 року канадським молекулярним токсикологом та експертом з питань здоров’я Реєм Мехтою. Метою цього дня є популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону.

Смузі – це напій, який зазвичай готують з фруктів, овочів, йогурту або молока, і він багатий на вітаміни та мінерали. Цей день є чудовою нагодою спробувати нові рецепти та насолодитися здоровими напоями.

Яке церковне свято 3 жовтня

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

3 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Він навернувся до християнства після проповіді апостола Павла в афінському ареопазі. Діонісій є одним із сімдесяти апостолів і відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві. Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна відмовляти коханим – буде серйозна сварка.
  • Не слід стригтися – волосся буде рости повільно.
  • Забороняється піднімати з підлоги гроші, які загубив незнайомець.

Народні прикмети і традиції

  • Сиро й туманно, але у повітрі літає багато павутини – осінь буде погожою;
  • стоїть суха погода – взимку чекайте на невелику кількість снігу;
  • на ялинці шишки ростуть низько – рано вдарять морози;
  • на клені і березі ще не все листя опало – до холодної зими.

Пам’ятні дати

  • 382 рік – римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;
  • 1533 рік – жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;
  • 1621 рік – війська під проводом П. Сагайдачного перемагають під Хотином;
  • 1863 рік – президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;
  • 1866 рік – за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;
  • 1875 рік – у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;
  • 1906 рік – міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);
  • 1917 рік – у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;
  • 1925 рік – відкривають Харківський державний театр опери та балету;
  • 1926 рік – у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;
  • 1929 рік – Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;
  • 1932 рік – Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;
  • 1935 рік – розпочинається італійсько-абіссинська війна;
  • 1942 рік – німці вперше випробовують ракету Фау-2;
  • 2013 рік – Україна стає асоційованим членом CERN.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.

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Теги: церква свята релігія українці православна церква Україна свято

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