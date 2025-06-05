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5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто витрачати великі суми грошей

5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища та День повітряних куль. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Доротея, єпископа Тирського.

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день навколишнього середовища, який щорічно відзначається 5 червня, є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії. Такий захід, як святкування цього Дня, розрахований на те, щоб привнести людський чинник у питання охорони навколишнього середовища.

День повітряних куль

5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Саме цього дня 1783 року брати Монгольф’є підняли у повітря першу у світі кулю, яка була виготовлена з тканини і мала діаметр 600 м3. Це спорудження подолало відстань у 2 км всього за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже через 5 місяців повітряна куля вперше підняла у небо людей.

Яке сьогодні релігійне свято

5 червня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був єпископом Тирським у часи Диоклетіяна, нечестивого царя римського. Під час цього періоду християнам довелося стикалися з жорстоким гонінням. Святий Доротей покинув свій престол і ховався по таємних місцях.

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Що не можна робити 5 червня

  • Не можна довго спати – проспите все життя;
  • Не варто братися за будь-які домашні справи;
  • Заборонено витрачати великі суми грошей.

Народні прикмети і традиції 

  • Східний вітер – літо буде дощовим і вітряним;
  • гарна погода – зерно добре вродить;
  • теплий і ясний день – чекайте на великий урожай;
  • зранку бджоли на луки не летять – буде дощ;
  • над водою туман стелиться – до великого урожаю грибів.

Пам’ятні дати 5 червня

  • 1849 рік – Данія стає конституційною монархією;
  • 1894 рік – у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;
  • 1910 рік – у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота;
  • 1919 рік – під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;
  • 1945 рік – воєначальники союзних держав підписують в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;
  • 1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату і обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.

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Теги: екологія церква свята релігія традиції природа свято

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