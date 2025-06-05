5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто витрачати великі суми грошей

5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища та День повітряних куль. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Доротея, єпископа Тирського.

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Всесвітній день навколишнього середовища, який щорічно відзначається 5 червня, є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії. Такий захід, як святкування цього Дня, розрахований на те, щоб привнести людський чинник у питання охорони навколишнього середовища.

День повітряних куль

Саме цього дня 1783 року брати Монгольф’є підняли у повітря першу у світі кулю, яка була виготовлена з тканини і мала діаметр 600 м3. Це спорудження подолало відстань у 2 км всього за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже через 5 місяців повітряна куля вперше підняла у небо людей.

Яке сьогодні релігійне свято

5 червня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був єпископом Тирським у часи Диоклетіяна, нечестивого царя римського. Під час цього періоду християнам довелося стикалися з жорстоким гонінням. Святий Доротей покинув свій престол і ховався по таємних місцях.

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Що не можна робити 5 червня

Не можна довго спати – проспите все життя;

Не варто братися за будь-які домашні справи;

Заборонено витрачати великі суми грошей.

Народні прикмети і традиції

Східний вітер – літо буде дощовим і вітряним;

гарна погода – зерно добре вродить;

теплий і ясний день – чекайте на великий урожай;

зранку бджоли на луки не летять – буде дощ;

над водою туман стелиться – до великого урожаю грибів.

Пам’ятні дати 5 червня

1849 рік – Данія стає конституційною монархією;

1894 рік – у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 рік – у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота;

1919 рік – під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 рік – воєначальники союзних держав підписують в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;

1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату і обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.