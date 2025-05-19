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19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 травня – День сімейної медицини в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено розпочинати нові справи

19 травня відзначається День сімейної медицини в Україні. Віряни вшановують священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського. 

День сімейної медицини в Україні

19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День сімейної медицини в Україні – це щорічне святкування, приурочене до вшанування сімейних лікарів і підкреслення важливості сімейної медицини в системі охорони здоров’я. Відзначається 19 травня кожного року у Всесвітній день сімейного лікаря.

Яке сьогодні релігійне свято

19 травня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського. 

Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.

Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.

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Що не можна робити цього дня

  • Не рекомендується вирушати у далеку дорогу і розпочинати нові справи.
  • Не можна спеціально збивати росу.
  • Не можна у цей день лінуватися. 

Народні прикмети

  • Вранішній туман вказує на те, що ще довго не буде дощів;
  • на ґанок будинку сідають ворони – чекайте на погані новини;
  • сонячний і яскравий день – до спекотного літа;
  • якщо роса рясна – вродять огірки.

Пам’ятні події 19 травня

  • 1051 рік – у французькому Реймсі пройшла коронація дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни;
  • 1536 рік – стратили Анну Болейн, яка була дружиною англійського короля Генріха VIII;
  • 1568 рік – англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;
  • 1649 рік – Англія стає республікою;
  • 1861 рік – у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;
  • 1997 рік – компанія «Hewlett-Packard» випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;
  • 2005 рік – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

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Теги: церква свята українці Україна традиції свято

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