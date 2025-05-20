Митрополит Епіфаній представив нового ректора Київської богословської академії

Митрополит Епіфаній висловив подяку попередньому ректору – протоієрею Олександру Трофимлюку за його багаторічну працю

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з викладачами та студентами Київської православної богословської академії (КПБА), щоб представити нового ректора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви супроводжував намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт.

Звертаючись до присутніх, Митрополит Епіфаній згадав історію відродження та становлення академії, висловив подяку попередньому ректору – протоієрею Олександру Трофимлюку за його багаторічну працю. Після цього Блаженнійший представив нового очільника КПБА – протоієрея Ярослава Романчука.

Митрополит Епіфаній вручив отцю Ярославу указ про призначення та іменний хрест Предстоятеля, побажавши йому Божої допомоги, сил та натхнення на новій відповідальній посаді.

Епіфаній побажав отцю Ярославу Божої допомоги, сил і наснаги на новій відповідальній посаді фото: Mykhailo Omelian/Facebook

Протоієрей Ярослав Романчук подякував за виявлену довіру та запевнив, що докладатиме всіх зусиль для подальшого розвитку академії фото: Mykhailo Omelian/Facebook

У свою чергу, протоієрей Ярослав Романчук подякував за виявлену довіру та запевнив, що докладатиме всіх зусиль для подальшого розвитку академії, яка є важливим фундаментом Православної Церкви України.

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Викладачі та студенти КПБА привітали нового ректора фото: Mykhailo Omelian/Facebook

Наприкінці зустрічі викладачі та студенти КПБА привітали нового ректора.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року відбулося позачергове засідання Священного синоду Української православної церкви (Православної церкви України), яке пройшло у форматі телеконференції. Під час засідання Синод розглянув прохання протоієрея Олександра Трофимлюка про звільнення з посади ректора Київської православної богословської академії (КПБА), яке було задоволене.

Новим ректором КПБА, за поданням Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, був призначений протоієрей Ярослав Романчук – перший проректор Академії, кандидат наук із богослів’я, доцент. Протоієрей Ярослав є знаним науковцем і викладачем, який уже багато років бере активну участь у розвитку богословської освіти в Україні.