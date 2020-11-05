5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу

Сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова.

Апостола Якова

5 листопада Православна церква відзначає день пам’яті Якова – сина святого Йосипа, який був чоловіком Божої Матері.

Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали «братом Господнім».

У народному календарі день пам’яті святого Якова пов’язували з очікуванням дрібного снігу або граду, який називали «крупою»:

Святий Яків вважався покровителем чоловіків, що виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я і благополуччя.

Традиції й звичаї

Однією з головних традицій дня вважалися «бджолині хороводи». Господарі, які займалися бджільництвом, намагалися з’їсти багато меду. Вважалося, що чим більше з’їси, тим більше і збереш. Деякі навіть приймалися дзижчати, наслідуючи бджол, щоб ті навесні краще роїлися.

На столі у свято традиційно з’являлися і інші частування з медом. Наприклад, часто виставлялася медовуха і медові пряники.

В народі також було прийнято виконувати чоловічу роботу в цей день – лагодили кінну упряж, заготовляли дрова.

Апостол Яків зробив багато чудес, тому щира молитва до святого може допомогти у багатьох важких ситуаціях. До нього звертаються за допомогою і зціленням, захистом від будь-якого зла і за настановою на шлях істинний.

Народні прикмети

Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.

Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.

Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.

Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хризопраз.

Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року, згідно з прикметами, точно не одружиться.

Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.

Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.

Обов’язково потрібно подумати цього дня про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.

Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.

Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.

Доручатися за сторонніх людей цього дня не можна – поганий знак.

Чого не можна робити

Будьте обережніше, це дуже нещасливий день. Не займайтеся чужими справами і проблемами, присвятіть час собі і постарайтеся змінити свій спосіб життя.

Не тримайте зла на інших, простіть їх, і покайтеся самі.

Якщо ви – не фахівець в якійсь області, не беріться за цю роботу самі. Не варто нічого плануватися, все може піти прахом.

Якщо знайдете в цей день вигнуту або зламану монету, вам зрадить коханий. Ще потрібно позбутися від непотрібних речей і дратівливих людей.

Іменини

День Анлега відзначають: Яків,Святослав, Ігор