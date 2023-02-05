5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вагітним не рекомендується стояти на порозі
5 лютого в світі відзначають Всесвітній день Нутелли та вітають ерудитів. Віряни вшановують пам'ять святої Агати.
Який сьогодні день в Україні і світі
Щороку 5 лютого, починаючи з 2007 року, у світі відзначають Всесвітній день Нутелли (World Nutella Day). Ініціатором створення цього гастрономічного міжнародного свята є ентузіаст Нутелли (Nutella) та блогер – Сара Россо. Шанувальники Нутелли з величезною радістю зустріли свято і дуже швидко поширили цю радість по всьому світі, використовуючи соціальні мережі!
Всі ми знаємо, що Нутелла - це паста із шоколаду та масла, приправлена лісовим горіхом. Вперше цей чудовий продукт був представлений в Італії в 1964 році і зараз користується великою популярністю у всьому світі.
Також сьогодні святкують День ерудита. Цей день присвячений інтелектуально обдарованим людям, що мають великий багаж знань та вміло користуються ним. Варто сказати, що ерудованість в жодному випадку не пов’язана з вищою освітою. Не кожну людину, що здобула вищу освіту та навіть отримала диплом з відзнакою, можна назвати ерудитом. Це неофіційне свято, воно не позначене червоною позначкою у календарі та не відоме широкому загалу людей. Проте кожна людина з неабиякими інтелектуальними здібностями має знати про його існування. Мета свята не тільки визначити найерудованіших представників людської раси, але й заохотити кожного до саморозвитку.
Релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День пам'яті святої Агати.
Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною.
В юності дівчина вирізнялася надзвичайною вродою. А тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.
Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.
У народному календарі сьогодні – день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок у хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- багато снігу – буде врожайним рік;
- якщо вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно;
- сонячний день – до ранньої весни;
- якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом;
- білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.
Заборони
Що не можна робити в цей день:
- забороняється скупитися і відмовляти в допомозі;
- вагітним не можна в цей день стояти на порозі;
- не варто надмірно веселитися і танцювати;
- не рекомендується перебувати в неприбраному будинку.
Іменини
Нині святкують День ангела: Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис.
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