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5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – Всесвітній день Нутелли
фото з відкритих джерел

Вагітним не рекомендується стояти на порозі

5 лютого в світі відзначають Всесвітній день Нутелли та вітають ерудитів. Віряни вшановують пам'ять святої Агати.

Який сьогодні день в Україні і світі

Щороку 5 лютого, починаючи з 2007 року, у світі відзначають Всесвітній день Нутелли (World Nutella Day). Ініціатором створення цього гастрономічного міжнародного свята є ентузіаст Нутелли (Nutella) та блогер – Сара Россо. Шанувальники Нутелли з величезною радістю зустріли свято і дуже швидко поширили цю радість по всьому світі, використовуючи соціальні мережі!

Всі ми знаємо, що Нутелла - це паста із шоколаду та масла, приправлена ​​лісовим горіхом. Вперше цей чудовий продукт був представлений в Італії в 1964 році і зараз користується великою популярністю у всьому світі.

Також сьогодні святкують День ерудита. Цей день присвячений інтелектуально обдарованим людям, що мають великий багаж знань та вміло користуються ним. Варто сказати, що ерудованість в жодному випадку не пов’язана з вищою освітою. Не кожну людину, що здобула вищу освіту та навіть отримала диплом з відзнакою, можна назвати ерудитом. Це неофіційне свято, воно не позначене червоною позначкою у календарі та не відоме широкому загалу людей. Проте кожна людина з неабиякими інтелектуальними здібностями має знати про його існування. Мета свята не тільки визначити найерудованіших представників людської раси, але й заохотити кожного до саморозвитку.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День пам'яті святої Агати.

Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною.

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В юності дівчина вирізнялася надзвичайною вродою. А тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.

Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.

У народному календарі сьогодні – день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок у хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • багато снігу – буде врожайним рік;
  • якщо вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно;
  • сонячний день – до ранньої весни;
  • якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом;
  • білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • забороняється скупитися і відмовляти в допомозі;
  • вагітним не можна в цей день стояти на порозі;
  • не варто надмірно веселитися і танцювати;
  • не рекомендується перебувати в неприбраному будинку.

Іменини

Нині святкують День ангела: Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис.

 

Теги: українці соціум релігія свята

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