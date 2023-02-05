5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вагітним не рекомендується стояти на порозі

5 лютого в світі відзначають Всесвітній день Нутелли та вітають ерудитів. Віряни вшановують пам'ять святої Агати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Який сьогодні день в Україні і світі

Щороку 5 лютого, починаючи з 2007 року, у світі відзначають Всесвітній день Нутелли (World Nutella Day). Ініціатором створення цього гастрономічного міжнародного свята є ентузіаст Нутелли (Nutella) та блогер – Сара Россо. Шанувальники Нутелли з величезною радістю зустріли свято і дуже швидко поширили цю радість по всьому світі, використовуючи соціальні мережі!

Всі ми знаємо, що Нутелла - це паста із шоколаду та масла, приправлена ​​лісовим горіхом. Вперше цей чудовий продукт був представлений в Італії в 1964 році і зараз користується великою популярністю у всьому світі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також сьогодні святкують День ерудита. Цей день присвячений інтелектуально обдарованим людям, що мають великий багаж знань та вміло користуються ним. Варто сказати, що ерудованість в жодному випадку не пов’язана з вищою освітою. Не кожну людину, що здобула вищу освіту та навіть отримала диплом з відзнакою, можна назвати ерудитом. Це неофіційне свято, воно не позначене червоною позначкою у календарі та не відоме широкому загалу людей. Проте кожна людина з неабиякими інтелектуальними здібностями має знати про його існування. Мета свята не тільки визначити найерудованіших представників людської раси, але й заохотити кожного до саморозвитку.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День пам'яті святої Агати.

Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною.

В юності дівчина вирізнялася надзвичайною вродою. А тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.

У народному календарі сьогодні – день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок у хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

багато снігу – буде врожайним рік;

якщо вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно;

сонячний день – до ранньої весни;

якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом;

білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

забороняється скупитися і відмовляти в допомозі;

вагітним не можна в цей день стояти на порозі;

не варто надмірно веселитися і танцювати;

не рекомендується перебувати в неприбраному будинку.

Іменини

Нині святкують День ангела: Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис.