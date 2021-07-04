День Національної поліції: історія свята і п’ять фактів про роботу патрульних

Сьогодні в Україні відзначається молоде свято, присвячене всім поліцейським нашої країни

4 липня відзначають День Національної поліції України

Свято встановлено згідно з указом Президента від 4 квітня 2018 року. Як відомо, після Революції Гідності в українському суспільстві виникла нагальна потреба у реформуванні силових структур, зокрема і в реформуванні правоохоронної системи.

Історія Дня Нацполіціі України

Восени 2014 року було представлено концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ, в якій передбачалось створення Національної поліції. 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію».

4 липня 2015 року Нацполіція України склала присягу, а першим містом, в якому почали працювати правоохоронці, став Київ.

П'ять цікавих фактів про Нацполіцію

Потреба в реформуванні правоохоронних органів виникла після Майдану, і Україна наслідувала приклад Грузії, створивши Національну поліцію замість міліції.

Закон «Про Нацполіціі» був затверджений 2 липня 2015 року, а вже через два дні склали присягу перші патрульні поліцейські.

Нацполіція в тестовому режимі запрацювала в Києві через місяць після створення силового відомства. Наступними були Львів і Одеса, після чого патрульні з’явилися в інших містах України.

Емблема Нацполіціі – срібна восьмикутна промениста зірка, в центрі якої розміщено малий герб України. Прапор патрульних – прямокутне полотнище синього кольору, в центрі якого розміщена емблема.

Нацполіція є центральним органом виконавчої влади, а 7 листопада 2015 року міліція перестала існувати в Україні.

Сьогодні, 4 липня, в нашій державі відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США.

Читайте також: