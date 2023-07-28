Адміністратори «чату повісток» на Львівщині «злили» своїх підписників військкоматам

Метою створення чату був збір інформації стосовно ухилянтів

Адміністратори чатів у Telegram і Viber Львівської області, де публікувалися дані про місця роздачі повісток для того, щоб чоловіки уникали їх, передали особисту інформацію про користувачів у військкомати. Про це повідомили «Старосамбірські вісті».

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Автори публікації посилаються на повідомлення інтернет-користувачів, які перебували в Telegram-каналах і Viber-чатах, де викладали адреси місць, у яких співробітники військкоматів найчастіше роздають повістки. Виявилося, що після того, як у згаданих каналах і групах набралася значна кількість користувачів, адміністратори передали їхні особисті дані в місцеві військкомати, про що самі ж повідомили.

Адміністратори чатів, які мали допомогти чоловікам не отримати повістку, в результаті передали їхні дані у військкомати скріншот

Розголошення персональної інформації та «порушення принципу приватного життя» пояснювалося тим, що оборона країни – почесний обов'язок кожного громадянина. Метою створення чату був збір інформації стосовно ухилянтів від проходження військової служби. Варто зазначити, що канали, присвячені видачі повісток на вулиці, були відкритими – додаватися могли всі охочі.

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Нагадаємо, що раніше на Вінниччині прикордонники затримали ухилянта, який на надувному матрасі намагався доплисти до Молдови.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області призначив три роки позбавлення волі місцевому безробітному за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.