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Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт у Карпатах
Селище Славсько – популярний гірськолижний курорт у Карпатах
фото ілюстративне

Ставське стало Славсько

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування популярного гірськолижного курорту у Карпатах – селища Славське Стрийського району Львівської області. Населеному пункту повернуто історичну назву Славсько. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Проєкт постанови про перейменування селища міського типу Славське було зареєстровано 13 січня 2023 року.

«Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву», – написав Козицький.

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам. Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». Згідно зі списком, Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

У соціальних мережах обговорюють ініціативу. Ідея перейменувати Запоріжжя викликала гучний скандал.

На пропозицію відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь: він звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя. За словами Кременя, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

Читайте також: Перейменування Запоріжжя. Що робити?
Теги: Львівщина Верховна Рада

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