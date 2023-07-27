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Путін з підлеглими вигадав новий спосіб прихованої мобілізації – Данілов

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін з підлеглими вигадав новий спосіб прихованої мобілізації – Данілов
Згідно з російським законодавством, яке приймають в держдумі, росіяни не можуть піти на відкриту мобілізацію – не можуть зробити це публічно
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО: «Кожного дня наші хлопці й дівчата відправляють «вантаж 200» в мішках в Росію»

Російська держдума проголосувала за поправки до закону, який фактично дозволяє створювати регіональні приватні військові компанії за кошти місцевого бюджету і в умовах воєнного стану, що є ознакою прихованої мобілізації. Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів у інтервʼю «24 каналу».

Згідно з російським законодавством, яке приймають в держдумі, росіяни не можуть піти на відкриту мобілізацію – не можуть зробити це публічно. Данілов переконаний, що саме тому й роблять таку собі «сурогатну» річ – вважають, що за допомогою міністерства оборони зможуть створити територіальні угруповання.

«Наскільки це їм допоможе – складно сказати, бо ресурс не є аж таким дуже великим. Так, він є. Але ті, хто хотіли, вже пішли воювати з території Росії. Тому зараз вони намагаються у такий спосіб розв'язати це питання», – зауважив секретар РНБО.

«Хоча кожного дня наші хлопці й дівчата відправляють «вантаж 200» в мішках в Росію. А окупанти у такий спосіб намагаються знайти їм заміну. Чи багато буде охочих? Глянемо», – додав політик.

На думку Данілова, уже найближчим часом доповіді нашої розвідки дадуть відповіді на питання, наскільки цей закон працюватиме у країні-агресорці.

До слова, держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації. Росія планує збільшити вік призовників. Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб – держдума шукає нове «гарматне м’ясо», тож готує зміни для призовників.

Також було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання – він зростає на п'ять років. Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Крім того, збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві: служитимуть до 70 років – Путін змінив граничний вік для військових у запасі. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.

Нагадаємо, Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії. Нові формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону. Фінансуватимуться вони коштом федерального бюджету, але регіони зможуть «надавати їм додаткову фінансову підтримку». Регіональні гвардії отримають зброю та патрони й зможуть займатися охороною громадського порядку та кордону, боротися з диверсантами та незаконними збройними формуваннями, а також збивати дрони.

Читайте також: Путін почав готуватися до війни на території Росії. Громадянської?
Теги: окупанти війна мобілізація росіяни

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