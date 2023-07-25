Мобілізація, податки та доплати пенсіонерам: які зміни чекають на українців у серпні

Влада повернула довоєнні платежі для підприємців

У серпні на українців чекає чимало змін та нововведень. Так, частина переселенців лишиться виплат, а деякі пенсіонери отримують доплати. До того ж в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож на строковиків чекають деякі зміни. Також підприємцям доведеться сплачувати більші податки.

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Мобілізація

Військовозобов'язаних громадян, які придатні до військової служби за станом здоров'я та які не мають відстрочки, продовжують призивати до лав ЗСУ. При цьому напередодні Верховна Рада змінила правила надання відстрочення від мобілізації.

Раніше на відстрочку претендували особи, чиї дружини, один із батьків або батьків дружини (подружжя) мають інвалідність I або II групи. Тепер відстрочку можна отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

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Крім того, наприкінці червня набув чинності закон, який передбачає, що військовослужбовці строкової служби можуть добровільно стати мобілізованими.

Ті військовослужбовці, у яких завершився строк дії й військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

До того ж внесли зміни до постанови, яка регулює бронь військовозобов'язаних. Тепер сфер, які можуть надати працівнику відстрочку, стало більше.

Також з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.

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Три види повісток

Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також таке право має роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК. Військовозобов'язаним можуть видати такі повістки:

Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.

Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Доплати пенсіонерам

У серпні певні категорії українських пенсіонерів отримають одноразову доплату до Дня незалежності України. Грошова надбавка передбачена для ветеранів війни й жертв нацистських переслідувань.

Ці виплати зазвичай присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень.

Крім того, доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

Також грошові надбавки отримають пенсіонери з інвалідністю.

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Виплати переселенцям

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на пів року, до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх переселенців, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Громадянам для продовження виплат нічого додаткового робити не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично. Виплати внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Кого з переселенців можуть позбавити грошової допомоги

Виплати не продовжуватимуть внутрішньо переміщеним особам, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Також з 1 вересня переселенці можуть втратити допомогу, якщо з моменту ухвалення постанови уряду (з 11 липня), у них було зафіксовано суттєві витрати:

купили новий автомобіль (крім випадків, якщо авто передано на потреби ЗСУ);

купили на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю, цінні папери, віртуальні активи, іноземну валюту, банківські метали, техніку тощо;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на понад 100 тис. грн;

мають на території поза зоною бойових дій житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї.

Допомога потерпілим від підтоплення: список розширили

В уряді розширили список громадян постраждалих від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, які можуть оформити одноразову допомогу у сумі 5 тис. грн.

Відтепер громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.

Звернутися з заявою до органів соціального захисту необхідно до 31 серпня 2023 року (включно). Разом із заявою потрібно надати:

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документ, що посвідчує особу чи єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей.

Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.

Виплати від ADRA Ukraine

Мешканці Херсона та Херсонської області, якщо їхнє житло постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.

Для отримання допомоги потрібно мати на руках акт чи офіційний документ, який це підтверджує. Українці отримають по 6600 грн на кожну зареєстровану людину.

Щоб отримати фінансову допомогу, спочатку потрібно звернутися за консультацією на гарячу лінію. Далі потрібно прийти до пункту реєстрації, де вас проконсультують на місці та зареєструють для отримання допомоги.

Перелік районів Херсона, де реєструють для отримання допомоги: Суворовський, Дніпровський, Корабельний. Громади, в яких здійснюється реєстрація – Чорнобаївська, Білозерська, Дар'євська, Новокахівська.

Крім того, постраждалі від підтоплення окремо можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН.

Грошова допомога від ООН

У серпні в Україні триватиме прийом заявок на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

На допомогу можуть претендувати родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менш ніж 5 400 грн на одну людину, а також належать до таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнений);

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

УВКБ ООН також встановило обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу.

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду «Право на захист», який є партнером УВКБ ООН.

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Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу). Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.

Грошова допомога українкам, яких звільнили з полону

У серпні звільнені з полону українські жінки можуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тис. злотих (приблизно 90 тис. грн). Виплати здійснює польський Фонд Шептицького в рамках реалізації програми підтримки українських жінок, визволених з російського полону.

Подати заявку на допомогу можна заповнивши електронну форму.

Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до завершення фінансування даної програми.

Виплати на літнє оздоровлення дітей

В Україні в серпні продовжить працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зможуть отримати по 14 165 гривень на путівку до табору, який зможуть обрати самі.

Розраховувати на допомогу можуть:

сім'ї з дітьми, які мають соціальний статус;

діти з інвалідністю;

діти з багатодітних сімей віком від 7−18 років з-поміж малозабезпечених, які проживають в одній із областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.

Механізм отримання коштів розписаний в інструкції.

Поповнення банківських карток через термінали

З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Так, додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані термінала одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Довоєнні податки повертаються: які зміни чекають на підприємців

Повернення довоєнних податків – це одна з ключових вимог МВФ у межах Меморандуму нової Моніторингової програми для України (PMB). Якщо Україна виконає вимоги Меморандуму, то вже цього року зможе розраховувати на фінансування за програмою Upper-Credit Tranche. Наша економіка дуже сильно постраждала від війни, тому без фінансування МВФ втримати її хоч якусь стабільність буде просто неможливо.

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ФОПи 3-ї групи та юридичні особи більше не зможуть сплачувати Єдиний податок у розмірі 2% від суми доходу. Далі можливі такі варіанти подій:

ФОПи самостійно оберуть, за якою ставкою платити податки (відповідну заяву потрібно подати до серпня);

якщо вони цього не зроблять, їх автоматично переведуть на ту податкову ставку, на якій вони перебували до війни;

якщо ФОП зареєстрований під час війни і підприємець обрав ставку у 2%, його автоматично перекине до платників Єдиного податку зі ставкою у 5%.

Важливо! З початком повномасштабної війни в Україні скасували обов'язкову сплату ЄСВ для ФОПів 1-ї та 2-ї групи. З 1 серпня 2023 року обов'язкові платежі знову набирають чинності.

Зауважимо, оскільки підприємці поблизу лінії зіткнення працюють у надзвичайно складних та небезпечних умовах, то для них поки що діють особливі правила. Зокрема, закон дозволяє підприємцям на прифронтових територіях та територіях можливих бойових дій платити ЄСВ та Єдиний податок добровільно.