Депутати Львівської облради отримали повістки

Йосиф Ситник не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки

Депутати отримали повістки перед черговим засіданням Львівської обласної ради

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради депутатам роздавали повістки. Про це повідомив депутат Львівської облради від «Свободи» Йосиф Ситник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – «Главком») міста Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!» – написав Йосиф Ситник.

Він також опублікував фото повістки, яку йому вручили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Депутат Львівської облради Йосиф Ситник показав свою повістку фото: Йосиф Ситник/Facebook

Водночас, Йосиф Ситник не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки.

Інформацію про те, що депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням 4 липня у коментарі Суспільному підтвердила і начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, капітан Марія Левко.

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Військовий стан в Україні триває до 18 серпня.

Нагадаємо, що раніше одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів.