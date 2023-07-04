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Депутати Львівської облради отримали повістки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Депутати Львівської облради отримали повістки
Йосиф Ситник не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки
фото: Йосиф Ситник/Facebook

Депутати отримали повістки перед черговим засіданням Львівської обласної ради

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради депутатам роздавали повістки. Про це повідомив депутат Львівської облради від «Свободи» Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – «Главком») міста Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!» – написав Йосиф Ситник.

Він також опублікував фото повістки, яку йому вручили.

Депутат Львівської облради Йосиф Ситник показав свою повістку
Депутат Львівської облради Йосиф Ситник показав свою повістку
фото: Йосиф Ситник/Facebook

Водночас, Йосиф Ситник не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки.

Інформацію про те, що депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням 4 липня у коментарі Суспільному підтвердила і начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, капітан Марія Левко.

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Військовий стан в Україні триває до 18 серпня.

Нагадаємо, що раніше одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів. 

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Теги: депутат Львів повістка

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