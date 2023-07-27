Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок

Феміда відкинула щире каяття обвинуваченого як пом’якшуючу обставину, оскільки він не довів, що хоче змінити ситуацію, яка сталася

За обвинуваченого замовили слово прокурор та орган пробації, але все марно

Ріпкинський районний суд Чернігівської області призначив три роки позбавлення волі місцевому безробітному за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 19 липня.

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У середині червня 2022 року обвинувачений прибув до призовної дільниці. Він пройшов медичну комісію, яка визнала: чоловік непридатний до військової служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний час.

У березні 2023 року обвинувачений отримав повістку для відправки у військову частину. Проте у визначений день військовозобов’язаний без поважних причин не з’явився. Вже у суді він зауважив, що визнає вину, кається у скоєному і просив суворо не карати.

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На бік обвинуваченого став орган пробації, який у своїй доповіді зазначив: виправлення та перевиховання чоловіка можливе без ізоляції від суспільства.

Такої ж думки притримувався прокурор і просив суд дати умовний термін покарання.

Разом з тим, Феміда не взяла до уваги щире каяття як пом’якшуючу обставину. Адже обвинувачений визнав факт ухилення ним від призову на військову службу під час мобілізації. Поряд з цим своєю поведінкою він не демонструє бажання виправити ситуацію – з березня 2023 року так і не з’явився до віськккомату. Цей факт, на думку суду, свідчить, що обвинувачений свідомо та наполегливо продовжує ігнорувати виконання ним, як громадянином України, конституційного обов`язку із захисту держави.

«Суд не може погодитися з думкою прокурора та висновком органу пробації щодо виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, зважаючи на те, що свідомі громадяни України, захищаючи державу гинуть на полі бою та отримують каліцтва… Призначення іспитового строку особі, що усіляким чином намагається уникнути мобілізації, буде вкрай несправедливим та в певній мірі зневажливим відносно захисників України», – сказано у вироку.

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Суд додав, що вирок можна оскаржити в апеляції протягом місяця.

Варто наголосити: санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».