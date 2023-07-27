Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)

Понад 10 тис. глядачів, серед яких чимало родин із дітьми, прийшли на летовище, аби побачити зразки авіаційної техніки та фігури вищого пілотажу у виконанні українських пілотів

21 рік тому, 27 липня 2002 року, на військовому аеродромі Скнилів у Львові сталася катастрофа, яку називають наймасштабнішою на авіашоу в сучасній історії. Літак Су-27, що виконував фігури найвищого пілотажу, несподівано став падати й врізався в натовп глядачів. Тоді загинули 77 людей, 28 із них – діти, понад 250 отримали поранення, у кількох людей діагностували серйозні психічні захворювання.

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Авіашоу в ту суботу влаштували на Скнилівському аеродромі під Львовом з нагоди 60-річчя 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України. На подію чекало все місто, по стовпах розклеювали листівки, люди домовлялися один з одним зустрітися там, побачити трюки в повітрі, випити кави чи пива. Родичі та знайомі з’їжджалися з усієї Львівської області. Побачити на власні очі фігури вищого пілотажу прийшли приблизно 10 тис. глядачів.

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Планувалось, що для демонстраційного пілотування з Івано-Франківська вилетить МіГ-29УБ, але він не зміг цього зробити через несприятливі погодні умови. Його замінили на Су-27. Керували літаком полковники Володимир Топонар і Юрій Єгоров.

Під час виконання «напівпетлі» він знизився на небезпечну висоту, зачепив дерево, кілька літаків на землі та врізався у натовп, тоді вибухнув і запалав. Унаслідок авіакатастрофи загинули 77 відвідувачів авіашоу, зокрема 28 дітей, постраждали приблизно 250 присутніх.

Момент вибуху СУ-27 фото з відкритих джерел

Обидва пілоти, Топонар та Єгоров, при цьому, вижили – вони здійснили катапультування, коли літак торкнувся землі. Орієнтовно два місяці кермувальники винищувача лікувались у військовому шпиталі, оскільки отримали травми хребта.

Володимир Топонар (зліва) і Юрій Єгоров (третій зліва) після катапультування фото з відкритих джерел

Відтоді авіаційні шоу в Україні заборонені. На місці Скнилівського летовища зараз побудовано сучасний аеропорт імені Данила Галицького.

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Скнилівська катастрофа стала найбільшою у світовій історії авіашоу за кількістю загиблих і поранених фото з відкритих джерел

Причини трагедії

Перша офіційна версія Скнилівської трагедії була озвучена через півтора місяця – 6 вересня 2002 року: відхилення від польотного завдання і помилка в пілотуванні Су-27. Розслідування встановило, що Топонар та Єгоров справді були досвідченими пілотами з багаторічним стажем, проте напередодні авіашоу здійснили лише один тренувальний політ, при чому не над летовищем, де відбувалась подія, а на аеродромі в Озерному, що у Житомирській області.

Володимир Топонар, який був першим пілотом літака, до речі, просив дозволу на додаткові тренувальні польоти напередодні авіашоу, втім йому відмовили. У Скнилів 27 липня літак вилетів з того ж Озерного.

Однак причини падіння літака обговорюють і досі. Серед версій експерти називають помилку в розрахунку висоти виконання трюків, відмову техніки, помилку пілотів і відсутність у них достатньої льотної практики, проблеми з організацією авіашоу і недостатнє фінансування Збройних сил України.

До слова, слідчі вивчали прорахунки в організації авіаційного шоу та підготовки до нього, проблеми браку фінансування Військово-повітряних сил та решти нюансів, що могли стати причиною трагедії. Було встановлено, що глядачів розмістили не за попередньо узгодженою схемою.

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У день трагедії міністр оборони України Володимир Шкідченко подав у відставку, але її не прийняв тодішній президент Леонід Кучма. Зняли з посад головнокомандувача ВПС генерал-полковника Віктора Стрельникова і командувача 14-м авіаційним корпусом Сергія Онищенка.

На всіх, хто був причетний до організації авіашоу, завели кримінальні справи. Спочатку підозрюваних було 12, через три роки суд виправдав чотирьох генералів. Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років в’язниці (вийшов через 11 років), другий пілот Юрій Єгоров – вісім років (вийшов через 2,5 роки), командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков – отримав шість років ув’язнення (вийшов на волю у 2007-му), помічника керівника польотів, підполковника Юрія Яцюка засудили до п'яти років (відсидів майже три роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних отримав чотири роки умовно. Жоден із засуджених своєї провини не визнав. Після Скнилівської трагедії пілотажна група «Українські соколи» була розформована, а авіашоу заборонили.

Подібні авіакатастрофи

До трагедії на аеродромі Скнилів наймасштабнішою була катастрофа на авіашоу в німецькому місті Рамштайн на військово-повітряній базі США. 28 серпня 1988 року три з десяти реактивних літаків зіштовхнулися і загорілися в повітрі. Один із них упав на глядачів. Тоді загинули 70 людей: на місці загинули 31 глядач і троє пілотів. Пізніше від травм у лікарнях померли ще 36. Понад 400 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

11 вересня 1982 року також у Німеччині, в місті Мангайм катастрофа відібрала життя 46 людей. Під час святкування Міжнародного дня дирижабля на автомагістраль упав військовий вертоліт США з 46 парашутистами на борту. Всі вони загинули.

Незадовго до Скнилівської трагедії, 26 липня 1997 року, на авіашоу в бельгійському Остенде під час виконання фігури найвищого пілотажу не впорався з керуванням біплан Королівських ВПС Йорданії. Загинули вісім глядачів і пілот, травми отримали 57 людей.

У 1952 році трагедія сталася у Великій Британії на авіашоу в Фарнборо. Реактивний винищувач вибухнув у повітрі та впав на глядачів. Загинули 65 людей.