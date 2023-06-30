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Мобілізація чоловіків, які мають родичів із інвалідністю: роз'яснення ініціаторів законопроєкту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мобілізація чоловіків, які мають родичів із інвалідністю: роз'яснення ініціаторів законопроєкту
Закон передбачає скасування права на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Зараз використовується схема: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів»

Мар'яна Безугла – ініціаторка законопроєкту про скасування права на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю, пояснила причину ініціативи й розповіла про схеми довкола «опікунства». Народна депутатка відреагувала на резонанс у суспільстві й опублікувала коментар у Facebook.

Безугла пояснила, що не підлягати мобілізації можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю. Депутатка зауважила: це не значить, що обов’язково мобілізують, але це значить, що не буде «броні». Зараз використовується схема: на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька «опікунів». 

«Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати», – наголосила Безугла.

Вона додала, що знає приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків. Нардепка зауважила, що деталі та порядок будуть опрацьовані в підзаконних нормативних актах Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ. Строк підготовки документів на виконання закону – 30 днів з дня підписання. 

Мобілізація чоловіків, які мають родичів із інвалідністю: роз'яснення ініціаторів законопроєкту фото 1

Нагадаємо, дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ. Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

До слова, уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку.

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Теги: призов до армії військові мобілізація

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