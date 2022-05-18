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    Аліна Паш визнала: таки виступала в окупованому Криму. Не сама, а з... Народною артисткою України

    Аліна Паш шокувала подробицями своєї поїздки до Криму - Аліна Паш визнала: таки виступала в окупованому Криму. Не сама, а з... Народною артисткою України
    Аліна Паш шокувала подробицями своєї поїздки до Криму
    фото з відкритих джерел

    Співачка Аліна Паш зізналася, що відвідувала окупований Крим разом з Іриною Білик

    Співачка Аліна Паш, яка перемогла в Нацвідборі й мала представляти Україну на «Євробаченні», але була дискваліфікована, бо відвідувала окупований Крим, поділилася деякими подробицями поїздки. У Stories Instagram вона написала, що їздила туди разом з Народною артисткою України Іриною Білик.

    Паш опублікувала скріншот посту зі сторінки одного з інформагентств, в якому було сказано, що співачка скаржиться на цькування, хоча допомагає українській армії, але цього виявилося замало, щоби реабілітуватися в очах українців після її виступу в Криму.

    «По-перше, після перемоги України я привітала Kalush Orchestra, як і підтримувала до. По-друге, мені не потрібно реабілітуватися, бо я просто захищаю свою гідність. По-третє, я не виступала у РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна», – написала Паш.

    Скріншот з Instagram Аліни Паш
    Скріншот з Instagram Аліни Паш
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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна співачка окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Аліна Паш визнала: таки виступала в окупованому Криму. Не сама, а з... Народною артисткою України