Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
У Житомирі люди влаштовують розваги на затоплених зливою вулицях
фото: Артем Сохацький/Facebook

Попри серйозність ситуації, деякі житомиряни знайшли спосіб з гумором відреагувати на несподіваний «потоп»

Аномальні зливи, що обрушилися на Житомир 29 липня, спричинили масштабний потоп у місті, перевищивши місячну норму опадів. Попри серйозні наслідки для інфраструктури, деякі місцеві жителі знайшли привід для радості, влаштовуючи імпровізовані «СПА-салони» та «морські» розваги прямо посеред затоплених вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради та дорису у соцмережі.

Надувні човни неочікувано стали в нагоді
Надувні човни неочікувано стали в нагоді
фото: Артем Сохацький/Facebook

Попри серйозність ситуації, деякі житомиряни знайшли спосіб з гумором відреагувати на несподіваний «потоп». Так, Артем Сохацький опублікував відео, де автівки їдуть по воді, а люди бредуть по калюжах, додавши жартівливий коментар:«Відмічай, з ким поїдеш на море». Він також поділився відео, де разом зі своїми дітьми влаштував «СПА-салон» у величезній калюжі посеред вулиці.

«Трохи розбавимо нашу двіжуху піною для ванни», – сказав чоловік. Після чого вилив піну в калюжу і діти почали  її енергійно взбивати. 

За інформацією пресслужби Житомирської міської ради, за дві доби випало понад 89 міліметрів опадів, що становить 112% від середньомісячної норми.

Через надмірну кількість опадів було підтоплено численні вулиці, дороги та тротуари. Рух транспорту в низинних районах міста був ускладнений, а деякі ділянки нагадували справжні озера, де, за словами очевидців, «можна було навіть плавати». На відео, що розповсюджуються в соцмережах, видно, як автомобілі долають затоплену проїжджу частину, де вода піднялася майже до рівня коліс. Через це було тимчасово зупинено рух громадського транспорту, зокрема тролейбусів.

Директор комунального підприємства «Управління штучних споруд» Віталій Ролінський уточнив, що найбільше постраждали райони та вулиці: Покровська –Грушевського, Корбутівка (в районі Житомирської політехніки), Смолянська площа, Шевченка, 9-10 та Мала Бердичівська.

Як зазначили у міській раді, протягом дня чотири аварійні бригади КП "Експлуатація штучних споруд" працювали у посиленому режимі. Їхнє основне завдання – відновлення проїзду на найбільш критичних ділянках, прочищення зливоприймачів та забезпечення відведення води. Міська влада визнає, що зливова система технічно не справляється з такою кількістю опадів, але комунальники роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. 

Теги: дороги Житомир чоловік потоп влада відео соцмережі негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відео згенероване штучним інтелектом
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
2 липня, 09:34
Один із найпопулярніших Telegram-каналів належить позафракційному нардепу Олександру Дубінському
Королі Telegram. Названо народних депутатів, що мають найпопулярніші канали у російському месенджері
4 липня, 07:24
Яккаріно залишає посаду після двох років роботи на чолі компанії
Гендиректорка соцмережі Маска пішла з посади
9 липня, 20:46
Про наслідки стихійного лиха наразі невідомо
На Львівщині вирував величезний смерч (відео)
9 липня, 15:16
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби
У Києві застрелено чоловіка: поліція повідомила перші деталі вбивства
10 липня, 11:00
Китай використав новітніх роботів у військових навчаннях
Китай задіяв роботів у наступальних військових навчаннях
15 липня, 07:49
Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
17 липня, 17:02
Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів
Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід Андрію Молочному
21 липня, 12:08
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
27 липня, 12:56

Суспільство

Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)
Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 30 липня
Посол Боднар пояснив, з якими проблемами можуть стикнутися українці після повернення додому
Посол Боднар пояснив, з якими проблемами можуть стикнутися українці після повернення додому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
47K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
24K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
18K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
9948
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua