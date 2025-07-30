Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)

У Житомирі люди влаштовують розваги на затоплених зливою вулицях

Попри серйозність ситуації, деякі житомиряни знайшли спосіб з гумором відреагувати на несподіваний «потоп»

Аномальні зливи, що обрушилися на Житомир 29 липня, спричинили масштабний потоп у місті, перевищивши місячну норму опадів. Попри серйозні наслідки для інфраструктури, деякі місцеві жителі знайшли привід для радості, влаштовуючи імпровізовані «СПА-салони» та «морські» розваги прямо посеред затоплених вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради та дорису у соцмережі.

Надувні човни неочікувано стали в нагоді фото: Артем Сохацький/Facebook

Попри серйозність ситуації, деякі житомиряни знайшли спосіб з гумором відреагувати на несподіваний «потоп». Так, Артем Сохацький опублікував відео, де автівки їдуть по воді, а люди бредуть по калюжах, додавши жартівливий коментар:«Відмічай, з ким поїдеш на море». Він також поділився відео, де разом зі своїми дітьми влаштував «СПА-салон» у величезній калюжі посеред вулиці.

«Трохи розбавимо нашу двіжуху піною для ванни», – сказав чоловік. Після чого вилив піну в калюжу і діти почали її енергійно взбивати.

За інформацією пресслужби Житомирської міської ради, за дві доби випало понад 89 міліметрів опадів, що становить 112% від середньомісячної норми.

Через надмірну кількість опадів було підтоплено численні вулиці, дороги та тротуари. Рух транспорту в низинних районах міста був ускладнений, а деякі ділянки нагадували справжні озера, де, за словами очевидців, «можна було навіть плавати». На відео, що розповсюджуються в соцмережах, видно, як автомобілі долають затоплену проїжджу частину, де вода піднялася майже до рівня коліс. Через це було тимчасово зупинено рух громадського транспорту, зокрема тролейбусів.

Директор комунального підприємства «Управління штучних споруд» Віталій Ролінський уточнив, що найбільше постраждали райони та вулиці: Покровська –Грушевського, Корбутівка (в районі Житомирської політехніки), Смолянська площа, Шевченка, 9-10 та Мала Бердичівська.

Як зазначили у міській раді, протягом дня чотири аварійні бригади КП "Експлуатація штучних споруд" працювали у посиленому режимі. Їхнє основне завдання – відновлення проїзду на найбільш критичних ділянках, прочищення зливоприймачів та забезпечення відведення води. Міська влада визнає, що зливова система технічно не справляється з такою кількістю опадів, але комунальники роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках.