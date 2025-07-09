Гендиректорка соцмережі Маска пішла з посади

Соратниця Маска заявила, що соцмережах X – це «майданчик для всіх голосів і найпотужніший у світі культурний сигнал»

Генеральна директорка соцмережі X, що належить мільярдеру Ілону Маску, Лінда Яккаріно оголосила про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці у соцмережі.

«Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генеральної директорки X. Коли ми з Ілоном Маском уперше обговорювали його бачення X, я зрозуміла, що це буде нагода всього мого життя – втілити надзвичайну місію цієї компанії. Я надзвичайно вдячна йому за довіру — за можливість захищати свободу слова, перезапустити компанію й перетворити X на «додаток для всього», – зазначила Яккаріно.

Посадовиця відмітила, що пишається командою X, а «спільні зусилля, спрямовані на перетворення компанії, стали справжнім історичним досягненням».

«Ми розпочали з критично важливої початкової роботи: поставили в пріоритет безпеку користувачів – особливо дітей – і повернення довіри рекламодавців. Команда невтомно працювала: від проривних нововведень, таких як Community Notes, і до запуску X Money, а також залучення найвідоміших голосів і контенту на платформу. І тепер найкраще ще попереду, адже X вступає в нову фазу розвитку разом із xAI. X – це справді цифровий майданчик для всіх голосів і найпотужніший у світі культурний сигнал. Ми б не досягли цього без підтримки наших користувачів, бізнес-партнерів і найінноваційнішої команди у світі. Я щиро вболіватиму за вас, поки ви далі змінюєте світ», – каже вона.

Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, розробленого компанією Ілона Маска xAI й інтегрованого в соцмережу X, після того, як у його відповідях на запити користувачів представники влади побачили образи на адресу президента країни Реджепа Ердогана. Рішення про блокування було ухвалено з ініціативи прокуратури Анкари та реалізовано Управлінням інформаційних та комунікаційних технологій (BTK).

До слова, компанія мільярдера Ілона Маска xAI повідомила, що працює над видаленням неприйнятних дописів у соцмережі X. Це сталося після того, як її чат-бот зі штучним інтелектом Grok поширив низку антисемітських коментарів, що викликали широкий резонанс і засудження.

Як повідомлялося, у лютому стартап Ілона Маска представив нову версію свого чат-бота Grok, яку сам бізнесмен назвав «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі». Розробники стверджують, що в деяких завданнях він перевершив інші передові моделі, такі як GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini -2 Pro та DeepSeek-V3.