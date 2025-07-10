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У Голосіївському районі з вогнепальної зброї вбито чоловіка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Голосіївському районі з вогнепальної зброї вбито чоловіка (фото)
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби
фото: місцеві пабліки

Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням

У Голосіївському районі столиці поліцейські встановлюють обставини стрілянини, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Зазначається, що правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

«Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються. Деталі інциденту з'ясовуються», – повідомили у поліції.

«Главком» повідомляв, що 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

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Теги: вбивство стрілянина Київ чоловік

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