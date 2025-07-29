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Негода накрила Україну: масштабні підтоплення зафіксовано у низці областей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода накрила Україну: масштабні підтоплення зафіксовано у низці областей (фото)
Рівненщину сильно затопило
фото: ДСНС Рівненщини

У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів

Україну охопила негода. Внаслідок чого є масштабні підтоплення та повалені дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Негода накрила Україну: масштабні підтоплення зафіксовано у низці областей (фото) фото 1

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

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фото: ДСНС

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Нагадаємо, 28 липня західну частину України накрив циклон Karlheinz (із центром над Польщею).

До слова, столиця другий день поспіль перебуває під впливом негоди. Через потужні грози та рясні дощі синоптики Українського гідрометцентру оголосили підвищений рівень небезпечності. Станом на 17:00 у місті надзвичайно темно, немов пізно ввечері, небо затягнули важкі дощові хмари, чути гуркіт грому.

Також на узбережжі Одещини в останні дні вирує штормовий вітер і піднімаються високі хвилі. Море залишається неспокійним, а купання в таких умовах становить серйозну небезпеку. Рятувальники закликають громадян до обережності.

Теги: ДСНС Вінниччина Рівненщина Житомирщина Тернопільщина негода

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