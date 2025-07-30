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Буревій пошкодив пам’ятку архітектури на Лук’янівці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Буревій пошкодив пам’ятку архітектури на Лук’янівці (фото)
Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році за проєктом цивільного інженера Петра Жукова
фото: Типовий Печерськ/Facebook

Колишній прибутковий будинок Евеліни Шмідт – одна з найбільш характерних, але вже рідкісних пам’яток старої Лук’янівки

Під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Справжній Київ»

Потужний буревій у Києві пошкодив дашок під’їзду шестиповерхового будинку Евеліни Шмідт
Потужний буревій у Києві пошкодив дашок під’їзду шестиповерхового будинку Евеліни Шмідт
фото: ГО «справжній Київ»
Місцеві мешканці, зазначають, що будівля потребує невідкладних ремонтних робіт
Місцеві мешканці, зазначають, що будівля потребує невідкладних ремонтних робіт
фото: ГО «справжній Київ»
Через падіння дерева зруйнована вхідна група будинку
Через падіння дерева зруйнована вхідна група будинку
фото: ГО «справжній Київ»
На парадний вхід історичного будинку впало дерево
На парадний вхід історичного будинку впало дерево
фото: ГО «справжній Київ»

Колишній прибутковий будинок Евеліни Шмідт на вулиці Котарбінського, 21 – одна з найбільш характерних, але вже рідкісних пам’яток старої Лук’янівки. Нині через падіння дерева у нього зруйнована вхідна група, яка не тільки прикрашала будівлю, а й захищала її від від опадів.

«Низка архітектурних споруд Києва мала піддашки на ганку. Вони і символ розкоші, і раціональний прихисток гостей від дощу. З приходом совєтів масивні литі колонки і дашки безслідно зникали. Найвідоміший випадок – Національна філармонія. Утім, на Лук’янівці, подалі від центру, ця краса була дивом збережена», – йдеться у повідомленні.

Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році
Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році
фото: ГО «справжній Київ»

Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році за проєктом цивільного інженера Петра Жукова –київського архітектора, що працював у стилі історизму, еклектики й раціоналістичного модерну. Шестиповерхова будівля вирізняється Т-подібним планом, готичними елементами на фасаді, багатими інтер’єрами та надзвичайно деталізованими архітектурними прикрасами.

Балкони будинку прикрашені вигнутими металевими ґратами, між вікнами – керамічні вставки
Балкони будинку прикрашені вигнутими металевими ґратами, між вікнами – керамічні вставки
фото: ГО «справжній Київ»
Піддашок тримали фігурні металеві колони
Піддашок тримали фігурні металеві колони
фото: ГО «справжній Київ»
Такий вигляд мав будинок до буревію
Такий вигляд мав будинок до буревію
фото: ГО «справжній Київ»

Балкони прикрашені вигнутими металевими ґратами, між вікнами – керамічні вставки, а вхід піднято над рівнем тротуару й оформлено декоративним піддашком на фігурних металевих колонках. Саме цей піддашок – один із небагатьох уцілілих у Києві й постраждав від падіння дерева під час буревію.

Як зазначають фахівці, ці елементи, що поєднували функціональність і красу, почали масово зникали після 1930-х років. Тож, збереження такого фрагмента на будинку Шмідт вважалось архітектурною вдачею, але нині його відновлення залежить від фахівців і небайдужих. Будівля має охоронний статус з 2011 року й залишається живим символом історії району

Перша власниця будинку Евеліна-Францішка Шмідт  витратила на будівництво значно більше, ніж планувала, відмовилась від деяких запланованих елементів, закладала майно в кредитних товариствах. У 1919 році вона змушена була продати будинок Митрофану Кореневському, у власності якого він перебував до націоналізації. Після цього дім лишився житловим, а перший поверх частково перетворився на офіси

Попри численні втрати будинок зберігає багато унікального
Попри численні втрати будинок зберігає багато унікального
фото: ГО «справжній Київ»
Стеля у під’їзді будинку
Стеля у під’їзді будинку
фото: ГО «справжній Київ»
Піч у стилістиці ар-нуво
Піч у стилістиці ар-нуво
фото: ГО «справжній Київ»

Попри численні втрати – зниклі парадні двері, викрадену стельову розетку, знищений піддашок – будинок зберігає багато унікального. У під’їздах лишились розписи із сосновими гілками, метласька плитка, що виготовлялася з порцелянової суміші, автентичні ковані поручні та чудові печі у стилістиці ар-нуво. До речі, в одній з квартир зберігся камін та ліпні орнаменти на стелі.

Нагадаємо, київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столмчна прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму.

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Теги: Київ негода архітектура

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