Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів

34-річний співробітник одного з ресторанів вигадав «супербізнес» з продажу елітного алкоголю VIP-клієнтам

Поліцейські Києва повідомили про підозру сомельє столичного ресторану, який ошукав інвесторів на близько 1,7 млн грн, обіцяючи вигідну закупівлю елітного алкоголю, а сам програв ці гроші в онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що за такою схемою порушник ошукав сімох чоловік з числа колег, керівництва та постійних клієнтів.

Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

«Чоловік запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку», – повідомили правоохоронці.

За даними поліції, від шахрайських дій чоловіка постраждало семеро громадян. Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили біля $6 тис. з кожного.

Слідчі територіального управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили 34-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе. Вони разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув. Його гостя побачила готівку в сумці господаря, викрала близько $50 тис. та залишила квартиру.