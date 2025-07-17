Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення
фото: поліція Києва/Facebook

34-річний співробітник одного з ресторанів вигадав «супербізнес» з продажу елітного алкоголю VIP-клієнтам

Поліцейські Києва повідомили про підозру сомельє столичного ресторану, який ошукав інвесторів на близько 1,7 млн грн, обіцяючи вигідну закупівлю елітного алкоголю, а сам програв ці гроші в онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що за такою схемою порушник ошукав сімох чоловік з числа колег, керівництва та постійних клієнтів.

Як встановили правоохоронці, чоловік, користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

«Чоловік запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку», – повідомили правоохоронці.

За даними поліції, від шахрайських дій чоловіка постраждало семеро громадян. Потерпілі передавали йому готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили біля $6 тис. з кожного.

Слідчі територіального управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили 34-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе. Вони разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув. Його гостя побачила готівку в сумці господаря, викрала близько $50 тис. та залишила квартиру.

Читайте також:

Теги: Київ шахрайство чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім обмеження руху, у суботу також заборонять паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі
КМДА оголосила про перекриття руху в Києві
28 червня, 06:18
Чоловіком, який погрожував відпочиваючим, виявився місцевий житель 1975 року народження
Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків
19 червня, 14:37
Вихід зі станції метро «Святошин» до Чорнобаївської площі був тимчасово зачинений через ліквідацію наслідків ворожої атаки
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
23 червня, 15:44
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року
На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
24 червня, 12:36
Правоохоронці вилучили тисячі китайських електровелосипедів та електроскутерів
У ЄС викрито масштабну схему ввезення нелегального імпорту з Китаю
27 червня, 11:21
Автівки на пішохідному острові на Оболоні
VIP-парковка на пішохідній зоні Оболонського острова обурила киян (фото)
30 червня, 12:16
Працівники «Київтеплоенерго» роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження
Російський дрон пошкодив тепломагістраль у Києві. Сотні будівель без гарячої води
7 липня, 08:30
Фермерські продукти від виробників можна буде придбати у всіх районах міста
Продовольчі ярмарки у Києві 8-13 липня: де можна придбати фермерські продукти
7 липня, 15:31
Порівняно з травнем кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла у Києві зросла на 20%
Попит на квартири вторинного ринку у Києві знизився: дані дослідження
Вчора, 11:04

Новини

У Києві відкрито величезний майданчик для вигулу та дресирування собак: адреса
У Києві відкрито величезний майданчик для вигулу та дресирування собак: адреса
Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині
Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
Скандал в Оболонському ліцеї: директорка обурена безладом в укритті, який влаштовують кияни
Скандал в Оболонському ліцеї: директорка обурена безладом в укритті, який влаштовують кияни
Уряд посилив охорону Китаївського археологічного комплексу
Уряд посилив охорону Китаївського археологічного комплексу
Смерть пацієнта у приватній клініці Києва. 29-річному лікарю повідомлено про підозру
Смерть пацієнта у приватній клініці Києва. 29-річному лікарю повідомлено про підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
8669
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
7808
«Легенда троєщинського ОСББ» стала радницею голови Деснянського району (фото)
4987
Вчені знайшли простий спосіб повернути радість та щастя
3790
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua