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Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
фото: glavcom.ua

У східних областях 28 липня передбачається +30°, +33°

У понеділок, 28 липня, західну частину України накриє циклон Karlheinz. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у регіоні очікуються дощі з грозами, місцями – потужні зливи, шквали та град, передає «Главком».

«Нестійка дощова погода також дійде завтра і до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини. На решті території України пануватиме суха погода. Температура повітря надвисокою залишається у південній частині України та на Дніпропетровщині, тут знову і люди, і природа потерпатимуть від сильної спеки – очікується +32°, +39°», – йдеться у дописі.

Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди фото 1

Синоптикиня наголошує, що у західних областях та на півночі України 28 липня буде комфортна температура повітря, протягом дня +23°, +29°. У центральних областях – спека, +30°, +35°. На Дніпропетровщині до +37°, на Вінниччині та Полтавщині +25°, +30°.

«У східних областях 28 липня передбачається +30°, +33°. У Києві в понеділок розраховуйте на періодичні зливи та грози. Температура повітря становитиме +25+28 градусів. Дуже спекотно у Києві у вівторок, до +34°, та ще повітря буде насичене вологою – важкувато для людей із серцево-судинними та бронхо-легеневими недугами. Подбайте про себе і про тих, хто поруч. Вівторок хай побуде без активностей», – йдеться у повідомленні.

За словами Діденко, послаблення спеки в Україні ймовірне 31 липня.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються град та шквали. Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні дощі.

До слова, метеорологи прогнозують, що серпень буде спекотним і сухим. Температура перевищуватиме кліматичну норму.

Теги: дощ негода прогноз погоди погода

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