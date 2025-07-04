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Королі Telegram. Названо народних депутатів, що мають найпопулярніші канали у російському месенджері

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Королі Telegram. Названо народних депутатів, що мають найпопулярніші канали у російському месенджері
Один із найпопулярніших Telegram-каналів належить позафракційному нардепу Олександру Дубінському
фото з відкритих джерел

Гончаренко, Порошенко, Дубінський, Дмитрук та Железняк найактивніше використовують Telegram

Telegram, згідно з дослідженням медіаспоживання в Україні, є найпопулярнішою соцмережею серед українців. Попри його російське походження, активну сторінку там має майже кожен четвертий народний обранець. Загальна кількість підписників таких каналів перевищує 840 тисяч. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Зазначається, що один із найпопулярніших Telegram-каналів належить позафракційному нардепу Олександру Дубінському, який нині перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді. Його російськомовна Telegram-сторінка має майже 150 тис. підписників.

«Арешт не заважає Олександру Дубінському залишатися активним і популярним у всіх соцмережах. Крім того, нардеп часто нагадує своїм підписникам, що потребує грошової допомоги для «боротьби із Зе-системою». І поки українці збирають кошти для армії, Сергій Д. відкрив банку «Свободу Дубінському» для підтримки «юридичної команди» нардепа», – йдеться в повідомленні.

Загалом дописи Дубінського орієнтовані на теми «бусифікації», «авторитаризму» влади, захисту Російської церкви. Найчастіше такі наративи поширює й мажоритарник із Дніпра від «Слуги народу» Максим Бужанський, який має схожі пости на своєму каналі.

Інші популярні російськомовні Telegram-канали ведуть колишні представники більшості, а наразі депутати від групи «Відновлення України» – підсанкційний нардеп-втікач Артем Дмитрук і Євгеній Шевченко. Крім уже відомих наративів, Дмитрук додає ідеї про свою приналежність до «громадян Київської Русі» та виступає за відсутність кордонів між трьома народами – Росією, Україною та Білоруссю. Один такий допис може мати охоплення в понад 60 тис. 

Крім того, Дмитрук регулярно висловлює думку про те, що неможливо повернути всі окуповані Росією українські території. Зокрема, в нещодавньому відео в Instagram він підтримав чоловіка, який заявив про готовність віддати чотири області України Росії задля досягнення миру.

Останній допис Євгена Шевченка датується листопадом 2024, де він пише: «Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придётся теперь вместе посидеть в сизо. Политика она такая». Зараз Шевченко має підозру в державній зраді і тому перебуває під вартою без права на заставу. 

Раніше нардеп на своїй Telegram-сторінці активно висловлювався з приводу світових подій, зокрема підтримував проросійські партії (Альтернативу для Німеччини та Грузинську мрію) під час виборів у різних країнах. Він також є палким прихильником президента США Дональда Трампа. Вірив у його перемогу, посилаючись на «ефект Януковича», коли, на його думку, «жилося краще, ніж при наступниках».

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні, тобто такі на яких щонайменше за останній рік не було публікацій. 

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Теги: Олександр Дубінський Артем Дмитрук Максим Бужанський Європейська солідарність соцмережі депутат

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