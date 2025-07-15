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Китай задіяв роботів у наступальних військових навчаннях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай задіяв роботів у наступальних військових навчаннях
Китай використав новітніх роботів у військових навчаннях
скрін із відео China News Service

Два підрозділи 76-ї групи армії Китаю відпрацювали наступальні дії щодо штурму позицій умовного супротивника

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела тактичні навчання за участю безпілотних літальних апаратів та наземних бойових роботів. Як пише «Главком», про це повідомляє China News Service.

За повідомленням державного інформагентства, два підрозділи 76-ї групи НВАК відпрацювали наступальні дії щодо штурму позицій умовного супротивника. У маневрах були задіяні дрони-камікадзе та роботизовані системи типу «бойовий вовк».

Навчання були спрямовані на відпрацювання взаємодії між особовим складом та безпілотними системами в умовах бою.

У жовтні минулого року агентство Xinhua повідомило про направлення США на Близький Схід озброєного роботизованого пса під назвою «Самотній вовк», що наблизило перспективу використання подібних технологій в умовах реального бою.

Нагадаємо, кількість роботів у військах зросла на третину за пів року. Міністерство оборони України продовжує нарощувати можливості Збройних Сил за рахунок вітчизняних роботизованих систем. Протягом перших шести місяців 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва.

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Теги: навчання відео Китай робототехніка армія

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