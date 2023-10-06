Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза

У коментарях українці заявили, що Арестович нібито звинувачує українців у слабкост

Олексій Арестович заявив, що «ненависть – це гнів слабаків»

5 жовтня російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід. Ексрадник Офісу президента України та блогер Олексій Арестович втрапив у черговий скандал, опублікувавши у своєму Telegram-каналі неоднозначну фразу.

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«Ненависть – це гнів слабаків», – написав Олексій Арестович.

Зазначимо, що пост з’явився у Telegram-каналі Арестовича 5 жовтня о 16:15. Інформацію про обстріл села Гроза на Харківщині повідомив президент Володимир Зеленський о 15:45, а згодом інформацію поширили українські ЗМІ.

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У коментарях українці звинуватили Арестовича в тому, що він нібито звинувачує українців у слабкості, якщо вони ненавидять росіян, у той же час, як росіяни підступно вбивають пів сотні людей, які прийшли на поминальний обід до загиблого військового.

«І які емоції мають відчути сильні люди, коли бомблять простий магазин з людьми?»,

«Олексій, ви глибоко помиляєтесь! Вас не ненавидять, вас просто не існує вже для більшості українців!»,

«Правильно Олексій каже. Для того, щоб вбивати ворогів, ненависть не потрібна»,

«Скажи це родичам загиблих людей»,

«Хоча б слідкуйте за новинами»,

«Цінна думка, рівно до того моменту, поки твого родича чи друга не розклало ракетою в магазині. А так-то так, базару нуль, можна і п*здіти за філософію», – пишуть українці в коментарях до допису Арестовича.

Зазначимо, що після цього допису Олексій Арестович не коментував теракт на Харківщині на своєму Telegram-каналі.

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Додамо, що нещодавно Арестович втрапив у черговий скандал через гасло «Слава Україні!». Арестович заявив, що вважає гасло «Слава Україні!» і відповідь: «Героям слава!» – дресируванням.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.