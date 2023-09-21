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«Апокаліпсису» між Варшавою та Києвом не буде

glavcom.ua
Анджей Дуда закликав прихильників Києва не здаватися, бо підтримка України матиме глобальні наслідки
фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Звернення України до Світової організації торгівлі нікого образити не може

Великого розголосу набули заяви офіційної Варшави щодо Польщі-«рятівниці» та України-«потопельниці». 

Риторика дійсно зашкалює і навіть вийшла на рівень окремих особистостей. Звісно, це підхопила і російська пропаганда, яка малює ледь не апокаліптичні сценарії у стосунках між Варшавою та Києвом.

«Апокаліпсису» між Варшавою та Києвом не буде фото 1

Насправді, щодо цього варто розуміти дві речі. По-перше, звернення України до СОТ нікого образити не може. Ця організація і створена, зокрема, для того, щоб виступати арбітром, коли якісь країни не можуть між собою домовитись. 

По-друге, Україна обрала саме цивілізований європейський шлях у розв'язанні цього питання. Адже її право на постачання зерна до ЄС – це не благодійність з боку країн-партнерів. Це прописано в Угоді про Асоціацію України з ЄС та відповідає європейському законодавству, яке наразі й порушується. 

А завершуючи тему «апокаліпсису», президент Польщі Анджей Дуда закликав прихильників Києва не здаватися, бо підтримка України матиме глобальні наслідки. Він заявив, що компромісного рішення щодо України не існує: «Росію можна зупинити тільки тоді, коли вона буде переможена, а переможена вона буде тоді, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій завдяки допомозі США та Заходу. І коли вона відновить контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами, тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм дійсно переможений»

А віце-прем'єр Качинський 20 вересня запевнив, що «Польща продовжуватиме підтримувати Україну в її протистоянні з Росією, попри зерновий скандал».

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Теги: Польща скандал Анджей Дуда Україна зерно

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