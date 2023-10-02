Арестович вляпався в черговий скандал через гасло «Слава Україні!» (відео)

Ексрадник Банкової почав жалітися, що українців змушують обов'язково відповідати на гасло «Слава Україні!» без права вибору

Арестович заявив, що вважає гасло «Слава Україні!» і відповідь: «Героям слава!» – дресируванням

Ексрадник Офісу президента України та блогер Олексій Арестович втрапив у черговий скандал. На Форумі вільної Росії, який проходить в Польщі, Арестович заявив, що вважає гасло «Слава Україні!» і відповідь: «Героям слава!» – дресируванням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ексрадник Банкової почав жалітися, що людей змушують обов'язково відповідати на гасло «Слава Україні!» без права вибору. В іншому ж випадку їм нібито загрожує суспільний осуд та різноманітні обмеження.

За словами Арестовича, ці фрази так «надресували» російських лібералів, що вони почали відчувати сором за свою національну ідентичність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам Арестович вважає, що росіяни не зобов'язані підтримувати гасло. Репліку ексрадника зала одностайно вітала оплесками.

За словами нардепа від «Слуги народу» Олега Дунди, який також був присутній на форумі, Арестович наговорив «не на одну кримінальну статтю».

«Маємо, на жаль, неприємні новини. На Форумі вільної Росії в Польщі, окрім мене, від України були присутні деякі представники. Один із них – Олексій Арестович. Я мав не дуже приємну можливість послухати 15 хвилинну промову людини, яка намагається бути більшим росіянином, ніж самі росіяни», – розповів Дунда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дунда вважає, що Арестович взяв «статтю диктатора Путіна за 2021 рік й переповів її своїми словами».

«Це виглядало дуже ганебно. Таке враження, що він втратив відчуття Батьківщини й виступає з передвиборчою промовою на посаду президента РФ. Його публічний виступ, думаю, наприкінці дня можна буде послухати на Youtube. І я дуже хотів би, щоб наші правоохоронні органи також з цим ознайомились. Оскільки, після повернення до України, Арестовичу єдиний шлях до буцегарні», – додав нардеп.

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Під час семінарів, які ексрадник Офісу президента веде російською мовою, Арестович каже, що якщо жінка має свою позицію і суперечить чоловікові, то у ній «живе відьма», вона «служить сатані та каструє чоловіка». А тому жінку треба «спалювати, аби зберегти у ній Богородицю». Жінок колишній радник Офісу президента називає «істотами» та радить їх «душити».

Раніше ексрадник голови Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».

Будь ласка, читайте текст після реклами