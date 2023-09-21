Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зміна влади у Грузії: Саакашвілі виступив із різкою заявою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зміна влади у Грузії: Саакашвілі виступив із різкою заявою
Колишній президент Грузії закликає політиків сісти за стіл перемовин
фото з відкритих джерел

Саакашвілі закликав керівництво Грузії мирно передати владу опозиції

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прогнозує швидку зміну влади в країні і пропонує владі сісти за стіл переговорів з опозицією та мирно передати їй владу. Він зробив цю заяву під час дистанційного включення на судовому засіданні по одній із порушених проти нього кримінальних справ.

«Волі народу ніхто не зможе протистояти, і події можуть розвиватися дуже стрімко, за вкрай важким сценарієм. Єдине, про що я хочу сказати Іванішвілі  (Бідзіна Іванішвілі – грузинський мільярдер, засновник правлячої партії «Грузинська мрія» якого грузинська опозиція звинувачує в управлінні чинною владою «за лаштунками»), йому треба сісти за стіл переговорів з опозицією з єдиного питання - мирної передачі влади», – сказав він.

Саакашвілі торкнувся низки питань зовнішньої та внутрішньої політики Грузії, а на закінчення заявив, що, незважаючи на фізичну слабкість, його дух ніхто не зможе зламати, оскільки він є «частиною грузинського народу».

Безпосередньо у розгляді порушеної проти нього кримінальної справи Саакашвілі брати участь відмовився, засідання у Тбіліському міському суді продовжується без його участі.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня 2021 року у Тбілісі. Він таємно прибув до Грузії, де йому загрожувало кримінальне переслідування. Спочатку його помістили до в'язниці в Руставі. Після голодування його стан погіршився, і з в'язниці його перевели спочатку до тюремної лікарні у Тбілісі, потім до військового шпиталю в Горі. 

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки «Вівамед», де він перебуває досі.

Зазначимо, що у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану у 47 різних діагнозах, із яких три фактично невиліковні.

До слова, ув'язнений Саакашвілі зробив гучну заяву щодо своїх політичних амбіцій у Грузії. На початку липня політик  по відеозв'язку участь у судовому процесі проти нього у справі про нібито розгін мирного мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та погром у той же день у телекомпанії «Імеді». Він не визнає себе винним у порушених проти нього кримінальних справах. 

Зазначимо, що у Грузії продовжується скандал навколо імпічменту. Залишити своє крісло можуть або президентка країни Саломе Зурабішвілі або ж для очільник уряду – Іраклій Гарібашвілі.

Грузинська опозиція не зможе зібрати 50 голосів депутатів для початку процедури імпічменту прем'єра Іраклія Гарібашвілі, заявив представник політичної групи «Єврооптимісти» Роман Гоцирідзе. За його словами, не вистачає 16 голосів, пише грузинське видання Іnterpressnews. Гоцирідзе обговорив питання з партією «Лело», яка запропонувала оголосити імпічмент Гарібашвілі через його поїздку до США.

До слова, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) стверджує, що в жовтні-грудні якась група осіб планує влаштувати дестабілізацію та заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом. Відповідну заяву спецслужби наводить портал «Грузия Online».

Грузинська спецслужба заявляє, що одним з авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе, а також особи грузинського походження, які перебувають у його підпорядкуванні, зокрема колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Михайла Саакашвілі, командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

Читайте також: Місяць до імпічменту? Конституційний суд прийняв звернення щодо президентки Зурабішвілі
Теги: Михайло Саакашвілі Конституційний суд партії скандал імпічмент президент опозиція Саломе Зурабішвілі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка Резонанс
2 вересня, 11:00
Дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили «вшанувати» пам’ять загиблих захисників України
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
25 серпня, 09:20
Причиною імпічменту Зурабішвілі стали офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри заборону від уряду
Керівна партія Грузії ініціює імпічмент президентці Зурабішвілі, яка підтримує Україну
1 вересня, 11:50
Німецька головна дипломатка розкритикувала санкції проти країни-агресора
Глава МЗС Німеччини розкритикувала санкції ЄС проти Росії і змусила червоніти колег по партії
24 серпня, 18:10
Єврейська конфедерація України стверджує, що громадяни Ізраїлю займають проукраїнську позицію у війні РФ
Нова антисемітська заява Путіна. Українські євреї нагадали про росіян-нацистів
6 вересня, 13:21
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини
11 вересня, 22:20
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про спробу сфальсифікувати вибори
12 вересня, 04:30
Путіну довіряють 74% росіян
Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ
14 вересня, 19:45
Берлін готується прийняти ще тисячі біженців до кінця року
У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
Сьогодні, 10:18

Політика

Зміна влади у Грузії: Саакашвілі виступив із різкою заявою
Зміна влади у Грузії: Саакашвілі виступив із різкою заявою
Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав
Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав
Бельгія шукає варіанти передати Україні винищувачі F-16
Бельгія шукає варіанти передати Україні винищувачі F-16
Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю
Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю
Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку
Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку
Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР
Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Скандал із закупівлями Міноборони. Абсурд продовжується
32K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
20K
Контрнаступ: провал чи успіх?
11K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
9634
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
8302
ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту