Зміна влади у Грузії: Саакашвілі виступив із різкою заявою

Саакашвілі закликав керівництво Грузії мирно передати владу опозиції

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прогнозує швидку зміну влади в країні і пропонує владі сісти за стіл переговорів з опозицією та мирно передати їй владу. Він зробив цю заяву під час дистанційного включення на судовому засіданні по одній із порушених проти нього кримінальних справ.

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«Волі народу ніхто не зможе протистояти, і події можуть розвиватися дуже стрімко, за вкрай важким сценарієм. Єдине, про що я хочу сказати Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі – грузинський мільярдер, засновник правлячої партії «Грузинська мрія» якого грузинська опозиція звинувачує в управлінні чинною владою «за лаштунками»), йому треба сісти за стіл переговорів з опозицією з єдиного питання - мирної передачі влади», – сказав він.

Саакашвілі торкнувся низки питань зовнішньої та внутрішньої політики Грузії, а на закінчення заявив, що, незважаючи на фізичну слабкість, його дух ніхто не зможе зламати, оскільки він є «частиною грузинського народу».

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Безпосередньо у розгляді порушеної проти нього кримінальної справи Саакашвілі брати участь відмовився, засідання у Тбіліському міському суді продовжується без його участі.

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня 2021 року у Тбілісі. Він таємно прибув до Грузії, де йому загрожувало кримінальне переслідування. Спочатку його помістили до в'язниці в Руставі. Після голодування його стан погіршився, і з в'язниці його перевели спочатку до тюремної лікарні у Тбілісі, потім до військового шпиталю в Горі.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки «Вівамед», де він перебуває досі.

Зазначимо, що у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану у 47 різних діагнозах, із яких три фактично невиліковні.

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До слова, ув'язнений Саакашвілі зробив гучну заяву щодо своїх політичних амбіцій у Грузії. На початку липня політик по відеозв'язку участь у судовому процесі проти нього у справі про нібито розгін мирного мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та погром у той же день у телекомпанії «Імеді». Він не визнає себе винним у порушених проти нього кримінальних справах.

Зазначимо, що у Грузії продовжується скандал навколо імпічменту. Залишити своє крісло можуть або президентка країни Саломе Зурабішвілі або ж для очільник уряду – Іраклій Гарібашвілі.

Грузинська опозиція не зможе зібрати 50 голосів депутатів для початку процедури імпічменту прем'єра Іраклія Гарібашвілі, заявив представник політичної групи «Єврооптимісти» Роман Гоцирідзе. За його словами, не вистачає 16 голосів, пише грузинське видання Іnterpressnews. Гоцирідзе обговорив питання з партією «Лело», яка запропонувала оголосити імпічмент Гарібашвілі через його поїздку до США.

До слова, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) стверджує, що в жовтні-грудні якась група осіб планує влаштувати дестабілізацію та заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом. Відповідну заяву спецслужби наводить портал «Грузия Online».

Грузинська спецслужба заявляє, що одним з авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе, а також особи грузинського походження, які перебувають у його підпорядкуванні, зокрема колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Михайла Саакашвілі, командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.