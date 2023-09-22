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«Наші пращури палили Москву»: Буданов наполягає, що Україна має повернути свою історію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Наші пращури палили Москву»: Буданов наполягає, що Україна має повернути свою історію
фото з відкритих джерел

Буданов описав кремлівські методики, які держава-агресор використовує під час спроб окупації чужих територій

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про фактори, які гарантували успіх Слобожанської наступальної операції. Про це Буданов заявив в інтерв’ю Дмитрові Комарову для проекту «Рік. Харківщина».

Головний розвідник заявив, що ключову роль у звільненні області зіграли «раптовість, швидкість і рішучість дій» Сил безпеки та оборони України.

Також Буданов описав кремлівські методики, які держава-агресор використовує під час спроб окупації чужих територій – головним інструментом для росіян слугує підміна реальності. «Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів», – пояснив Буданов.

Він додав, що Україна повинна повернути свою історію. «Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона – славетна», – наголосив керівник воєнної розвідки України.

Раніше Буданов заявив, що довга війна на виснаження небезпечна для України.

Буданов сумнівається, що є передумови, аби вважати, що Захід може обмежити допомогу для України. До того ж «склади в західних країнах не зовсім порожні». Але точно сказати, як довго партнери ще будуть забезпечувати Україну додатковими ресурсами – важко. 

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів виданню The Economist, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Теги: війна держава Харківщина Україна Кирило Буданов росіяни

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