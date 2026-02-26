Головна Країна Суспільство
Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни
Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив військовослужбовців
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський: Визнання героїзму наших воїнів – це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави

Протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками головнокомандувача нагороджено майже 230 тис. захисників і захисниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема, Сирський зауважив, що у період з лютого 2024 по теперішній час відзнаками головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тис. військовослужбовців.

Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни фото 1
фото: Генштаб

Також головнокомандувач під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту.

Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни фото 2
фото: Генштаб

«За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України. Визнання героїзму наших воїнів – це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави», – наголосив Сирський.

До слова, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони. Глава держави також нагородив захисників орденами й медалями та присвоїв військові звання.

