Сирський повідомив, скільки військових отримали відзнаки за час великої війни

Під час роботи на Східному напрямку Сирський відзначив військовослужбовців

Сирський: Визнання героїзму наших воїнів – це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави

Протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення, відзнаками головнокомандувача нагороджено майже 230 тис. захисників і захисниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема, Сирський зауважив, що у період з лютого 2024 по теперішній час відзнаками головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тис. військовослужбовців.

фото: Генштаб

Також головнокомандувач під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту.

фото: Генштаб

«За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України. Визнання героїзму наших воїнів – це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави», – наголосив Сирський.

До слова, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони. Глава держави також нагородив захисників орденами й медалями та присвоїв військові звання.