«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

В Україні спостерігається стійкий тренд на розвиток лідерських якостей серед громадян, що докорінно змінює структуру запитів на ринку праці. Про це в інтерв'ю ЗМІ директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

Елла Лібанова наголошує, що все більше українців хочуть розвивати у собі лідерські якості.

«Оце для мене було, чесно кажучи, абсолютним шоком. А результат цього з школи йде, бо у школі починають дітей вчити бути лідерами. Навіщо? Усі не можуть бути лідерами», – заявила експертка.

І це, на переконання Елли Лібанової у подальшому впливає на ринок праці. Справа у тому, що запити роботодавців, як вважає аналітикиня, спрямовані переважно на командну роботу.

«В суспільстві така установка сформувалася. Всі хочуть лише вищу освіту. Ну, як же? Коледж – це командна робота. Там лідерство, загалом, особливо не потрібно. Принаймні вони так думають. І після цього ми розбиваємо чоло, як з'єднати потребу ринку праці в робітничих професіях?» – зазначає Елла Лібанова.

Але разом тим компанії шукають людей, які здатні самостійно приймати рішення у кризових ситуаціях. 

Нагадаємо, директорка Інституту демографії Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації. Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії. Експертка зазначає, що це дуже важлива зміна суспільства, що сталася внаслідок війни.

Також, Елла Лібанова розповіла про інтелектуальний прорив українців та появу нових мислителів.

На переконання демографині Елли Лібанової, зараз українці почали поступово уникати шароварності. «У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова. Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.

