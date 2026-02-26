Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 – на російських федеральних каналах
фото з відкритих джерел

Колишня журналістка з Харкова Вікторія Лукашова стала віцегубернаторкою з інформаційної політики в Курській області Росії

Колишня харківська журналістка Вікторія Лукашова отримала високу посаду в окупаційній ієрархії країни-агресора. Її призначили заступницею губернатора Курської області РФ з питань інформаційної політики. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси та підтверджують ті журналісти, які з нею працювали у Харкові, інформує «Главком».

Відомо, що Вікторія Лукашова тривалий час працювала у медіасфері Харкова. Вона була відома як журналістка та телеведуча, зокрема працювала на місцевих телеканалах. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона обрала шлях з ворогом.

Так, українська журналістка, ведуча каналу «Настоящее время» («Радіо Свобода») Ірина Ромалійська згадує про Вікторію Лукашову.

«У середині 2000-х з Вітою Лукашовою ми робили перші кроки в професії. Були журналістками в новинах на телебаченні в Харкові, в Медіагрупі «Обʼєктив . Потім стали там редакторками. І ще ми були близькими подругами. А потім Віта переїхала в Москву. А потім підтримала війну», – написала Ромалійська.

Журналістка також пригадала, що у 2014–2015 роках Лукашова вже робила матеріалі з окопів бойовиків терористичної організації «ДНР». 

Також повідомляється, що у 2023 році Лукашова перейшла на роботу в інститут соціальних досліджень, де займалася «інформаційною політикою» на окупованій Росією території Луганщини та в Курській області Росії. Вона також має лист з подякою президента РФ та медаль «За вірність обов’язку».

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини. За даними слідства, фігурант, маючи досвід роботи в українському самоврядуванні, допомагав агресору встановлювати контроль над аграрним сектором області. Він особисто координував інвентаризацію сільгосптехніки та майна українських підприємств для їх подальшого «націоналізації» на користь окупантів.

Також колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок. Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни Кобець проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ. У березні 2022 року він нелегально виїхав за межі України і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона. Там його окупанти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті.

Читайте також:

Теги: колабораціонізм зрада державна зрада війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Білозерська та її син Павло
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
22 лютого, 21:20
Підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки
Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
22 лютого, 16:05
Після початку повномасштабної війни Індія значно наростила імпорт російської нафти
Китай скуповує російську нафту, від якої відмовляється Індія
20 лютого, 20:59
Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата
Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата
17 лютого, 11:03
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
7 лютого, 22:15
росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, заявив Зеленський
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС
7 лютого, 17:47
Москва приховала масштаби військових витрат
Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
4 лютого, 17:39
РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року
РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року
30 сiчня, 21:15

Суспільство

Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
Елла Лібанова: Україна прощається із «шароварністю» та народжує нову касту
Елла Лібанова: Україна прощається із «шароварністю» та народжує нову касту
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
Знищив понад десять російських повітряних об'єктів. Згадаймо Романа Куценка
Знищив понад десять російських повітряних об'єктів. Згадаймо Романа Куценка
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua