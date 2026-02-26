Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську

Лукашова працювала журналісткою впродовж 20 років, з них 10 – на російських федеральних каналах

Колишня журналістка з Харкова Вікторія Лукашова стала віцегубернаторкою з інформаційної політики в Курській області Росії

Колишня харківська журналістка Вікторія Лукашова отримала високу посаду в окупаційній ієрархії країни-агресора. Її призначили заступницею губернатора Курської області РФ з питань інформаційної політики. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси та підтверджують ті журналісти, які з нею працювали у Харкові, інформує «Главком».

Відомо, що Вікторія Лукашова тривалий час працювала у медіасфері Харкова. Вона була відома як журналістка та телеведуча, зокрема працювала на місцевих телеканалах. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона обрала шлях з ворогом.

Так, українська журналістка, ведуча каналу «Настоящее время» («Радіо Свобода») Ірина Ромалійська згадує про Вікторію Лукашову.

«У середині 2000-х з Вітою Лукашовою ми робили перші кроки в професії. Були журналістками в новинах на телебаченні в Харкові, в Медіагрупі «Обʼєктив . Потім стали там редакторками. І ще ми були близькими подругами. А потім Віта переїхала в Москву. А потім підтримала війну», – написала Ромалійська.

Журналістка також пригадала, що у 2014–2015 роках Лукашова вже робила матеріалі з окопів бойовиків терористичної організації «ДНР».

Також повідомляється, що у 2023 році Лукашова перейшла на роботу в інститут соціальних досліджень, де займалася «інформаційною політикою» на окупованій Росією території Луганщини та в Курській області Росії. Вона також має лист з подякою президента РФ та медаль «За вірність обов’язку».

