Мільйонер із «Енергоатома». Стало відомо, яку суму коштів було виплачено Петру Котіну у день звільнення

Петро Котін неодноразово потрапляв у скандали під час роботи в «Енергоатомі»

Очільник енергогенеруючої компанії, якого фігуранти «Міндічгейту» згадували на плівках НАБУ, пішов у відставку за кілька місяців до корупційного скандалу

Колишній виконувач обов’язків голови правління національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін отримав солідну виплату у день свого звільнення. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ?».

Як стало відомо «Главкому», 21 серпня 2025 року Котіну було виплачено 4,6 млн грн вихідної допомоги. Також він забрав 200 тис. грн на оздоровлення.

Крім того, за відсутності контракту, який би мав прописувати чіткі умови оплати праці, Котіну загалом за 2023-2025 роки було нараховано та виплачено 25 млн грн зарплати. Це підтверджується матеріали перевірок контролюючих органів, які є у розпорядженні редакції. Іще за 2022-2024 роки очільник «Енергоатома» отримав 1,1 млн грн винагороди без затвердження фінансового плану.

Як повідомляв «Главком», 21 серпня 2025 року наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» задовольнила заяву в. о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. На цю посаду вже тимчасово призначили іншого фахівця.

Нагадаємо, що свій трудовий шлях атомника Петро Котін почав наприкінці 80-х, влаштувавшись на Запорізьку АЕС. На початку нульових він доріс до роботи в дирекції «Енергоатома», де обійняв посаду директора інженерно-технічного департаменту.

«Котін виглядав інтелектуальною людиною і висококваліфікованим працівником (за плечима мав освіту Московського інженерно-фізичного інституту). Його тодішня посада належала до ланки найвищих фахівців атомної енергетики, – пригадує у розмові з «Главкомом» колишня співробітниця «Енергоатома».

І додає: за просуванням Котіна по кар’єрній драбині міг стояти екскерівник Запорізької АЕС і «Енергоатома», а також народний депутат IV-V скликань Володимир Бронніков. На початку повномасштабного вторгнення Бронніков перейшов на бік окупантів.

У квітні 2020 року Котін очолив «Енергоатом». Тоді видання «Наші гроші» з посиланням на учасників ринку писало, що новопризначений керманич – несамостійна фігура. Реальними керівниками компанії, за даними розслідувачів, були два перших віцепрезидента: Герман Галущенко (згодом став міністром енергетики, а потім юстиції) і Якуб Хартмут (досі віцепрезидент «Енергоатома»).

За час роботи біля керма «Енергоатома» Петро Котін потрапляв у низку скандалів. Згадується прізвище Петра Котіна й на плівках НАБУ, з яких розпочався головний корупційний скандал минулого року – «Міндічгейт». Зокрема, двоє фігурантів операції «Мідас», а нині підозрювані Рокет (під цієї кличкою орудував, за твердженням слідства, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, хоча його адвокати нині заперечують таку посаду) і Тенор (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов) під час однієї розмови, яку зафіксувало слідство, ці особи заявили про те, що начебто 8% «відкату» із 15% «віддавали Котіну».

Також 9 липня 2025 року Рокет і Тенор обговорювали між собою подальшу долю Петра Котіна біля керма «Енергоатома». Далі – діалог, який у суду зачитав прокурор.

Тенор цікавився думкою Рокета: «Так, что делать с этим Котиным вообще?». На що Рокет відповів: «Я не знаю. Я считаю, что Котина надо поменять».