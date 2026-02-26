Головна Країна Суспільство
Якою буде погода на початку березня? Прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Якою буде погода на початку березня? Прогноз синоптиків
В Україні очікується поступове підвищення температури
Наталія Птуха підкреслила, що найближчими днями погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску

Початок березня в Україні буде переважно сухим. Погоду формуватиме антициклон, який зумовить дефіцит опадів і поступове підвищення температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у телеефірі, передає «Главком».

«Зараз можемо сказати, що перша декада березня у нас за рахунок антициклонального характеру погоди, скоріше за все, буде з дефіцитом опадів, переважно сухою, тому що антициклон – це спокійна погода, без опадів. За розрахунками, які є на сьогодні, і оцінкою фахівців Укргідрометцентру ми чітко бачимо, що цей антициклональний характер погоди зберігатиметься не тільки в перші дні березня, але і впродовж практично всієї першої декади», – зауважила синоптикиня.

Наталія Птуха підкреслила, що найближчими днями погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. За її словами, незабаром в Україні очікується поступове підвищення температури.

«Не різке, поступове, буквально на кілька градусів – але все одно, особливо з 1 березня в нас уже буде більше прояснень. І, відповідно, вдень температурні показники вже будуть від 2 до 7 градусів тепла. А ось по південних областях, західних і в Криму, взагалі +8… +13», – наголосила Птуха.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

