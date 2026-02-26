Судді залишили у силі вирок горе-матері, яка заради соцдопомоги виколола око дитині

Мати проведе за гратами сім з половиною років

Верховний Суд залишив без змін вирок жінці, яка навмисно проколола око медичною голкою своєму 3-річному синові

Верховний Суд України поставив крапку в резонансній справі про нелюдську жорстокість. Матір, яка навмисно понівечила власного трирічного сина, щоб оформити йому інвалідність і отримувати державні гроші, проведе у в’язниці понад 7 років. Касаційну скаргу захисту, який намагався пом'якшити вирок, було відхилено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень синові.

Правоохоронці зазначають, що трагедія сталася в одній із лікарень області в листопаді 2019 року. Перебуваючи з малюком у медзакладі, матір переконувала лікарів, що у сина нібито інфекційне захворювання. Проте медики недугу не підтвердили. Замість того, щоб зрадити одужанню дитини, жінка зчинила скандал та наполягала на наявності хвороби.

«Вона не працює і жила за рахунок соціальних виплат, тож розраховувала на їх виробництво через «недугу» сина. Дочекавшись моменту, коли поруч нікого не було, жінка медичною голкою навмисно пошкодила дитині очне яблуко. Через тяжку травму хлопчик осліп на одне око», – йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Суд визнав жінку винною в заподіянні умисних тілесних ушкоджень своєму синові. Крім реального строку покарання, суд задовольнив цивільні позови про відшкодування витрат на лікування потерпілого та стягнув 600 тис. грн моральної шкоди на прибуток дитини. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

«Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція полягала в тому, щоб забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров'я дітей», – заявив заступник генерального прокурора Віктор Логачов

