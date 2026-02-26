Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Судді залишили у силі вирок горе-матері, яка заради соцдопомоги виколола око дитині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Судді залишили у силі вирок горе-матері, яка заради соцдопомоги виколола око дитині
Мати проведе за гратами сім з половиною років
фото з відкритих джерел

Верховний Суд залишив без змін вирок жінці, яка навмисно проколола око медичною голкою своєму 3-річному синові

Верховний Суд України поставив крапку в резонансній справі про нелюдську жорстокість. Матір, яка навмисно понівечила власного трирічного сина, щоб оформити йому інвалідність і отримувати державні гроші, проведе у в’язниці понад 7 років. Касаційну скаргу захисту, який намагався пом'якшити вирок, було відхилено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень синові.

Правоохоронці зазначають, що трагедія сталася в одній із лікарень області в листопаді 2019 року. Перебуваючи з малюком у медзакладі, матір переконувала лікарів, що у сина нібито інфекційне захворювання. Проте медики недугу не підтвердили. Замість того, щоб зрадити одужанню дитини, жінка зчинила скандал та наполягала на наявності хвороби.

«Вона не працює і жила за рахунок соціальних виплат, тож розраховувала на їх виробництво через «недугу» сина. Дочекавшись моменту, коли поруч нікого не було, жінка медичною голкою навмисно пошкодила дитині очне яблуко. Через тяжку травму хлопчик осліп на одне око», – йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора. 

Суд визнав жінку винною в заподіянні умисних тілесних ушкоджень своєму синові. Крім реального строку покарання, суд задовольнив цивільні позови про відшкодування витрат на лікування потерпілого та стягнув 600 тис. грн моральної шкоди на прибуток дитини. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

«Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція полягала в тому, щоб забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров'я дітей», – заявив заступник генерального прокурора Віктор Логачов

Нагадаємо, чечелівський районний суд міста Дніпра звільнив намісника Святогірської лаври Української православної Церкви Московського патріархату митрополита Арсенія (Ігоря Яковенка) з-під варти. Суд замінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року. 

Митрополита звільнили безпосередньо у залі суду, електронний браслет для контролю за його пересуванням не застосовуватимуть.

Служба безпеки України у квітні 2024 року задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія. Його затримали і взяли під варту. Слідчі повідомили митрополиту про підозру в тому, що той «здавав» окупантам позиції українських військ.

Читайте також:

Теги: Верховний Суд України вирок суддя суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС Авторська стаття
13 лютого, 10:00
Водій трамвая у Чехії вдарив українця та вигнав його родину з транспорту
Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая
4 лютого, 14:51
Внаслідок побиття у дитини виявили переломи та тілесні ушкодження
Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок
12 лютого, 17:20
Суд визнав права російської компанії на технологію, яка була скопійована у західного розробника
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
17 лютого, 16:52
ЄС хоче отримати запевнення, що Трамп не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
20 лютого, 20:37
За словами судді Лева Медведика, після відмови з’явитися погрожували «оперативною групою»
ТЦК прийшов за суддею, а він поскаржився генпрокурору
3 лютого, 17:58
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Подія, яку вивчав суд, сталася на на платформі станції метро «Хрещатик»
Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд
7 лютого, 13:00
Кат утримував жінку у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
24 лютого, 13:37

Суспільство

Судді залишили у силі вирок горе-матері, яка заради соцдопомоги виколола око дитині
Судді залишили у силі вирок горе-матері, яка заради соцдопомоги виколола око дитині
Мільйонер із «Енергоатома». Стало відомо, яку суму коштів було виплачено Петру Котіну у день звільнення
Мільйонер із «Енергоатома». Стало відомо, яку суму коштів було виплачено Петру Котіну у день звільнення
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
Колишня журналістка з Харкова стала віцегубернаторкою в Курську
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
Елла Лібанова: Україна прощається із «шароварністю» та народжує нову касту
Елла Лібанова: Україна прощається із «шароварністю» та народжує нову касту
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua