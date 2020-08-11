Хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожного року у вересні тисячі хасидів приїжджають до Умані для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем)

У вересні цього року очікується приїзд до Умані від 5 тис до 10 тис хасидів - Немчінов

В Україну у вересні цього року для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем) можуть приїхати від 5 000 до 10 000 хасидів.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграм, це питання обговорювалося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Немчінов зазначив, що враховуючи пандемію коронавірусу, приїзд великої кількості брацлавських хасидів до Умані Черкаської області викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль.

За словами міністра, Держкомісія доручила українському зовнішньополітичному відомству посилити комунікацію з інформування іноземних громадян щодо обмежень, які діють в Україні.

Також Міністерство внутрішніх справ має посилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана.

Державна прикордонна служба отримала доручення розробити пам'ятку перебування в країні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень, поінформував міністр.

«Окрім цього, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят», - додав Немчінов.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж учора (1 008). Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків – 1951, за добу - 29 (вчора 25). Всього зафіксовано 83 115 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

До відома, у світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).