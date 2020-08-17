Мер Умані готовий виставити блокпости, щоб не пустити хасидів

Саме тому він заявив, що готовий до найбільш радикальних заходів, але в межах чинного законодавства. Цебрій нагадав, як перекривали блок-постами в'їзди на територію Умані.

Але цього не сталося, а Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за його словами, вважає можливим у вересні тисячний приїзд хасидів.

Цебрій наголосив, що до останнього в Умані сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош ха-Шана, на які з'їжджаються тисячі прочан з усього світу, ухвалять на загальнодержавному рівні.

Про це йдеться у його відеозверненні у Facebook.

«Це рішення може прийняти міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Я хочу почути... як ви поставитеся, якщо на період Рош ха-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів», — звернувся він до мешканців міста.

Крім того, уманський мер зазначив, що збирається вже сьогодні їхати до Києва, щоб чекати під Офісом президента Володимира Зеленського. Цебрій хоче пояснити гаранту небезпеку від приїзду хасидів цього року.

Цебрій ще на початку липня підіймав питання приїзду паломників до міста на іудейський Новий рік. Мер боїться спалаху коронавірусної хвороби, тому чекав, щоб на рівні держави їм заборонили приїжджати, однак цього не сталося.

Новий рік за іудейським календарем, який святкують два дні поспіль у місяці тішрі за єврейським календарем (припадає на вересень-жовтень — ред.) під час фази молодого Місяця.

Представники однієї з течій іудаїзму — брацлавські хасиди — здійснюють паломництво до Умані, бо в місті знаходиться могила засновника цієї течії — рабина Нахмана з Брацлава.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань.