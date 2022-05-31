Парламентська Асамблея НАТО направила сигнал Путіну

Всі члени Парламентської Асамблеї НАТО висловили рішучу підтримку України

Парламентська Асамблея НАТО одноголосно ухвалила декларацію Standing with Ukraine, в якій висловила підтримку демократії, незалежності й територіальній цілісності України, а також закликала Альянс збільшити військову підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію. Про це повідомила пресслужба Парламентської Асамблеї НАТО.

Документ підтримали всі з-понад 200 членів ПА НАТО, яка складається з делегатів 30 держав Альянсу.

Серед пунктів, передбачених в ухваленій декларації, ПА НАТО вимагає:

підтримати Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції,

наростити постачання важкого озброєння, зокрема, систем ППО, ПРО, протикорабельних систем й артилерії,

посилити обмін розвідувальною інформацією,

поступово відмовитися від імпорту вугілля, газу, нафти та урану з РФ.

У декларації в рішучій формі засуджується російська агресія проти України.

«Росія прагне зруйнувати українську демократію, залякати інші суверенні та демократичні держави і, як наслідок, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО і всього демократичного, цивілізованого та мирного світу», – йдеться в декларації.

Коментуючи ухвалення декларації, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив: «Весняна сесія ПА НАТО продемонструвала надзвичайну підтримку України, закріпивши її відповідним документом. Це має стати сигналом для путінського режиму та його прихильників, що повномасштабна неспровокована війна Росії проти України, усі вбивства, катування та знущання, усе зло, яке несе своїми діями Російська Федерація, обов’язково будуть покарані».

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу пізно ввечері 30 травня таки погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення «Сбербанку» від системи SWIFT.