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Бабине літо. Синоптики порадували прогнозом на понеділок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бабине літо. Синоптики порадували прогнозом на понеділок
Початок осені радує українців теплою погодою
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Стовпчик термометра подекуди сягне позначки +27°

У понеділок на українців чекає сонячна і тепла погода. Найвища денна температура сягне позначки +27°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На заході країни спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря становитиме +12-14° , денна +24-27°.

Жителям північних областей слід чекати на мінливу хмарність, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься у межах +10-13°, денна сягне +23-26°.

У центральних областях завтра буде сонячно, місцями прогнозується мінлива хмарність, проте без опадів. Нічна температура повітря становитиме +11-13°, денна +24-26°.

На півдні також буде сонячно, без опадів. Уночі очікується +12-16°, а вдень +24-27°.

На сході теж буде сонячно, місцями мінлива хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря зупиниться на позначці +10-12°, а денна сягне +22-26°.

Прогноз погоди на 18 вересня
Прогноз погоди на 18 вересня
інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в неділю 17 вересня в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами лише в окремих областях. Місцями вночі і вранці спостерігатиметься туман.

Теги: прогноз погоди погода

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