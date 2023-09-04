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На Україну насувається антициклон Olenka

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Україну насувається антициклон Olenka
фото ілюстративне

Надалі в Україні – бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно

Завтра, 5 вересня, на погоду в Україні впливатиме антициклон Olenka. Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

Тепер очікується суха погода.

«Дощів переважно не буде, хіба трохи на сході та в Приазовʼї пройдуть», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря очікується +22...+26 градусів. На півдні повітря прогріється до +29 градусів.

У Києві 5 вересня також буде сухо, а стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів.

«Надалі в Україні – бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно», – додала Діденко.

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а на заході країни можливі дощі з грозами. В більшості західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, частково Київській, Черкаській та Одеській областях можливі короткочасні дощі. У денний час і в південній та східній частинах країни, а також на Дніпропетровщині можливий невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. На решті території опадів не очікується.

Теги: прогноз погоди погода Наталка Діденко

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