Головна Новини
search button user button menu button

Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
фото: glavcom.ua

У Карпатському регіоні вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза

У неділю, 17 вересня, в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами лише у окремих областях та місцями туман вночі і вранці. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Однак у Карпатському регіоні вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Прогнозується, що вночі температура повітря буде у межах +7-12°C, а вдень більшість території прогріється до +21-26°C. На високогір'ї Карпат очікується температура +5-10°C вночі та +10-15°C вдень.

Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня фото 1

У Київській області 17 вересня очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде дмухати з різних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

В Київській області вночі температура буде +7-12°, вдень - 21-26° тепла. У столиці очікується нічна температура +10-12°C та денна +23-25°C.

Читайте також: 17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди повітря вітер традиції свято гроза погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
30 серпня, 06:10
Температура вдень становитиме приблизно 23-32°
Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 25 серпня
25 серпня, 04:59
Синоптики попереджають про нову хвилю спеки в Україні
Синоптики попереджають про нову хвилю спеки в Україні
25 серпня, 17:27
2 вересня – День закінчення Другої світової війни
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня, 00:21
Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України
Повітряні сили назвали головні особливості ракет Amraam, які США закуплять для України
2 вересня, 16:01
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
11 вересня, 22:28
14 вересня – День танкових військ в Україні
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:51
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 04:51
Українські танкісти – це справжні герої: вони проявили бездоганну майстерність і мужність у боротьбі з російським агресором
Українці вперше відзначають День танкових військ: історія свята, привітання та листівки
14 вересня, 10:26

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
23K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
21K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
13K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
7683
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
7456
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту