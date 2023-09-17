Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня

У Карпатському регіоні вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза

У неділю, 17 вересня, в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами лише у окремих областях та місцями туман вночі і вранці. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Однак у Карпатському регіоні вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Прогнозується, що вночі температура повітря буде у межах +7-12°C, а вдень більшість території прогріється до +21-26°C. На високогір'ї Карпат очікується температура +5-10°C вночі та +10-15°C вдень.

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У Київській області 17 вересня очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде дмухати з різних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

В Київській області вночі температура буде +7-12°, вдень - 21-26° тепла. У столиці очікується нічна температура +10-12°C та денна +23-25°C.