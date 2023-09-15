Головна Новини
search button user button menu button

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
фото: glavcom.ua

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах +13-18°C

У п'ятницю, 15 вересня, Україну очікують дощі по всій країні, проте водночас погода потішить теплом. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

У нічний час у більшості областей на заході, півночі та в центрі очікуються короткочасні дощі з грозами, а вдень на Лівобережжі будуть помірні короткочасні дощі. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях очікуються значні дощі. У інших регіонах України буде місцями невеликий дощ. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях опадів не передбачається.

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах +13-18°C. У північно-східних областях, Львівській, Волинській та Рівненській областях може бути прохолодніше – +8-13°C.

Вдень на більшій частині території температура підніметься до +17-23°C. Особливо тепло буде на Закарпатті та півдні України, де стовпчики термометрів покажуть до +23-28°C. У Карпатах протягом доби очікуються температурні показники від 11 до 17°C.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня фото 1

У Київській області 15 вересня очікується мінлива хмарність. Протягом ночі синоптики передбачають помірні короткочасні дощі та грози. Удень можливий невеликий дощ. 

Температура вночі в Київській області коливатиметься в межах +13-18°C, а вдень підніметься до +18-24°C. У Києві вночі очікується +16-18°C тепла, а вдень температура становитиме близько 20°C.

Читайте також: 15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди повітря традиції свято погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни тестують новий дрон «Мисливець»
Росіяни створюють новий ударний дрон «Мисливець»: яку він має особливість
16 серпня, 08:39
Яблучний Спас – це ще й початок Успенського посту, тому всі страви мають бути пісними
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
19 серпня, 06:28
20 серпня віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
20 серпня, 05:01
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував загибель Пригожина лише через добу
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
25 серпня, 08:29
Європейцям доведеться збільшити витрати на воду
Європа на грані: невтішний кліматичний прогноз від Financial Times
29 серпня, 10:21
Сьогодні українці можуть не боятися раптових опадів: погода буде сухою
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:00
На вхідних воротах до монастиря раніше було зображення російського царя
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
31 серпня, 21:44
Середня температура в Україні 7 вересня не підніметься вище 25 градусів
Мінлива хмарність і незначне похолодання: прогноз погоди на 7 вересня
7 вересня, 05:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
23K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
22K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
13K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
В Україні стався землетрус
5516
Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід

Новини

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Вчора, 07:44

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту