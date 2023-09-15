Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах +13-18°C

У п'ятницю, 15 вересня, Україну очікують дощі по всій країні, проте водночас погода потішить теплом. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У нічний час у більшості областей на заході, півночі та в центрі очікуються короткочасні дощі з грозами, а вдень на Лівобережжі будуть помірні короткочасні дощі. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях очікуються значні дощі. У інших регіонах України буде місцями невеликий дощ. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях опадів не передбачається.

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах +13-18°C. У північно-східних областях, Львівській, Волинській та Рівненській областях може бути прохолодніше – +8-13°C.

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Вдень на більшій частині території температура підніметься до +17-23°C. Особливо тепло буде на Закарпатті та півдні України, де стовпчики термометрів покажуть до +23-28°C. У Карпатах протягом доби очікуються температурні показники від 11 до 17°C.

У Київській області 15 вересня очікується мінлива хмарність. Протягом ночі синоптики передбачають помірні короткочасні дощі та грози. Удень можливий невеликий дощ.

Температура вночі в Київській області коливатиметься в межах +13-18°C, а вдень підніметься до +18-24°C. У Києві вночі очікується +16-18°C тепла, а вдень температура становитиме близько 20°C.