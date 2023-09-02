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МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
Основний обсяг кредитування в державі зараз відбувається через програму «5-7-9%»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Будь-яка бізнес-модель в Україні може бути зруйнована однією-двома ракетами»

Війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ зараз занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі, проте в інтерв'ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Основний обсяг кредитування в державі зараз відбувається через програму «5-7-9%».

«Не тільки за цією програмою, ще й за іпотекою, але загалом, на жаль, превалює кредитування за допомогою держави. Тільки за час воєнного стану по «5-7-9%» видано майже 36 тис. кредитів на суму понад 137 млрд грн, а загалом від її старту – понад 70,7 тис. кредитів на 226,9 млрд. грн. Кваліфіковані банки також отримують часткові (до 80%) гарантії на портфельній основі, за якими можуть самостійно формувати пул кредитів», – каже Гетманцев.

Програма «єОселя» трохи молодша за віком. Зараз там видано майже 2,7 тис. кредитів на майже 3,8 млрд. грн.

«Ці програми успішно працюють на ринку, але звичайне кредитування, через високі банківські ризики і політику «дорогих грошей» для боротьби з інфляцією, є недорозвинутим. Війна, звісно, негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. У нас немає жодного хоча б умовно безпечного регіону, тому можна зрозуміти як клієнтів, які не мають змоги кредитуватись по повній ставці, так і банки, які не дуже охоче без підтримки держави кредитують, бо розуміють, що будь-яка бізнес-модель може бути зруйнована однією-двома ракетами, а застава – миттєво перетворена у руїни», – так Гетманцев пояснює складнощі, які виникають під час воєнного стану у країні.

МВФ занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі, проте Гетманцев наголошує: у них з МВФ нема розбіжностей щодо майбутнього програми.

«Я вважаю, що програма «5-7-9%» повинна більше охопити переробку, але передусім – сільськогосподарську, бо ми повинні стимулювати розвиток саме цієї галузі у зв'язку з більшою доданою вартістю, ніж при експорті сировини, та через логістичні проблеми. Тому програма буде розширюватися, але стосуватися більшою мірою малого та середнього бізнесу, ніж великого. Але й для великого бізнесу також є винятки, і вони є зрозумілими: у зв'язку з ситуацією в енергетиці уряд надав можливість користуватися програмою також і енергетичним підприємствам. Бо без енергетики не зможе розвиватися ані великий, ані середній, ані малий бізнес», – каже він.

Окрім цього, він заспокоїв підприємців, адже держава не буде скорочувати програму, а лише розширить її для малих та середніх бізнесів.

Програма пільгових кредитів «Доступні кредити 5-7-9» в Україні почала діяти на початку 2020 року. Сенс у тому що, держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. «Доступні кредити» були призначені для інвестицій у бізнес, проте криза, викликана пандемією, змінила ситуацію й уряд розширив програму. 

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Теги: бізнес гроші Україна Данило Гетманцев кредит

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