Уряд продовжив карантин до кінця літа: які обмеження послаблять

В Україні послаблять обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції. Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформації політики Олександр Ткаченко.

Так, уряд дозволив проводити масові заходи в приміщеннях з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.

Водночас, учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

А якщо всі присутні мають негативні результати тесту на Covid-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, то такі обмеження взагалі не застосовують.

Також у зв'язку з послабленням карантину в Україні по приїзду до країни більше не потрібно завантажувати додаток «Вдома» на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Зазначимо, додаток «Вдома» запустили в квітні 2020 року, за цей час його завантажили майже 1 млн осіб. Він забезпечував можливість проходити самоізоляцію вдома в зручних умовах замість визначених місць для обсервації.

У той же час незважаючи на те, що додаток «Вдома» поки не буде використовуватися при перетині кордону України, необхідність дотримання карантину і протиепідемічних заходів досі в силі.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Тим часом, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.